中國大陸試射潛射洲際飛彈 學者：增加對美核嚇阻、台海恐受波及

中國今天向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈。學者指出，中共的意圖是要增加核嚇阻能力，主要針對的是美國，但是這可能會間接影響台海，對協防造成新的阻礙。

中方前次朝太平洋試射洲際彈道飛彈是2024年，當時為陸基機動洲際飛彈，這次則是具備「二次核打擊」意涵的潛射型。儘管中國方面沒有公布試射的型號，外界預測，中國此次試射的應是「巨浪-3」潛射彈道飛彈。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今天接受中央社訪問時表示，中共的意圖是要增加所謂的核嚇阻能力。

他指出，「巨浪-3」的射程比之前的「巨浪-2」來得更遠，達到1萬2000公里，而且在技術上有更多分彈頭，當打進太空重返大氣層的時候，可以放出10個左右的分彈頭，有點像散彈槍，可以分別攻擊10個城市或目標。

蘇紫雲接著說，由於它是搭載在潛艦，所以更具有匿蹤效果，潛艦在水底下又是移動的，反制會更為困難，能夠增加嚇阻可信度。

在政治意涵上，蘇紫雲說，對中共而言，這可以形成政治拒止嚇阻的效果。如同俄烏戰爭，各國沒有派軍隊進去烏克蘭，即是因為俄羅斯有6000枚左右的核彈頭。

他說，在中國既有傳統武器的拒止戰略A2/AD戰略之外，在政治上增加核彈頭，形成更有效的核嚇阻或核脅迫的效力。這也是美國近年來，特別是川普第一任期就強調中共一直在增加核彈頭，變成一個新的威脅。

不過，蘇紫雲認為，這對台灣造成的影響是間接的。他指出，中共很難用核彈頭攻擊台灣，因為這樣也會對中國本身沿海地帶造成污染。然而，這可能會增加中共想像的，阻絕美國協防台灣的意願，根據美國戰爭部估計，中國的核彈頭到2030年可以從目前的大概400至500枚，增加到1500枚，從傳統的嚇阻變成脅迫，對台海的協防造成新的阻礙。

至於台灣的應對方式，蘇紫雲認為，最重要的還是傳統嚇阻力。而且，台灣有全世界最高的樂山雷達，可以看得很遠，如果中共要用洲際飛彈或其他核武器威脅美國，台灣可以協助提早追蹤。

他並指出，從台灣的位置來看，南邊是巴士海峽，是中國潛艦部隊進入太平洋最重要的渠道，因此台灣強化自身的防衛能力，以及對於友盟國家提供預警能力，跟阻絕中共潛艦進入太平洋的能力，就可以提高台灣的戰略地位。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑說明，現在未能確定是巨浪幾型，推測如果是「巨浪-2」，也可能代表「巨浪-3」在準備中，因為一般來講，可能是「外銷一個世代、實戰一個世代、研發一個世代」。這次能直接試射，也代表下一代飛彈已經有一些進展了。

林穎佑指出，由於這次是潛射彈道飛彈，所以也能證明最近美國和周邊國家在反潛與經營水下戰場方面的重要性。特別是對台灣來說，如果台灣或第一島鏈的國家能加強反潛作戰能力，就能讓中共的核潛艦難以突破第一島鏈進入太平洋進行試射。未來要關注的不只是飛彈技術或洲際飛彈，也要觀察水下戰力。

他說，中共不會用這種潛射核飛彈直接攻擊台灣，主要還是針對美國形成核子武器威懾。這會讓美國在未來介入台海問題時多加思考。

林穎佑最後補充，如果試射的是「巨浪-3」，由於射程超過9000公里，這也可以再次證明在第一島鏈內部的水域，包含東海、南海、台海制海權的重要，這也是為什麼中共最近有很多的海洋探測船會在台海周邊進行巡弋，因為它想要了解底下水文的狀況，去經營水下戰場。