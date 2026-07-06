德急召中國大使 北京否認訓練俄軍：純屬污衊抹黑

針對中國疑似訓練俄羅斯軍人的報導，德國外交部2日緊急召見中國駐德國大使。中國外交部發言人毛寧今天重申此報導「純屬污衊抹黑」，稱「德方應當客觀理性看待中方的立場和作用」。

北京日報報導，毛寧今天在外交部例行記者會上，被問到相關提問時說，中國駐德國大使近日應約會見了德國外交部官員，「就中德關係和共同關心的議題交換了意見」。

至於前述有關中國在境內培訓俄羅斯士兵的報導，毛寧說，中方先前已經明確表示，有關報導沒有事實根據，純屬污衊抹黑。

俄羅斯自2022年2月全面入侵烏克蘭，毛寧稱，中方始終秉持客觀公正立場，致力於危機的政治解決，堅持以自己的方式勸和促談，德方應當客觀理性看待中方的立場和作用。

路透社先前檢視2份俄羅斯機密文件，並引用2名歐洲官員說法報導，指中國去年曾在俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）親自批准下，秘密訓練俄軍部隊。

一名德國外交部消息人士指稱：「任何能使俄羅斯持續對烏克蘭展開侵略戰爭的行為，都威脅到我們的安全。」