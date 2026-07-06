北京試射潛射戰略飛彈 陸外交部：不針對任何特定國家和目標

大陸軍方6日中午宣布，中共解放軍海軍核潛艇向公海成功發射戰略飛彈。大陸外交部回應海軍試射飛彈提問時稱，中方此舉「不針對任何特定國家和目標」。

大陸外交部發言人毛寧6日在例行記者會上回答有關中共解放軍海軍試射潛射戰略飛彈的問題時說：「關於你提到的這個問題，中方已經發布了消息，具體情況建議你向主管部門瞭解」。

「我可以告訴你的是，這是中方年度軍事訓練的例行性安排，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。」

據新華社報導，中共人民解放軍海軍一艘戰略核潛艇，星期一中午12時01分向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，準確落入預定海域。

對此，巴布亞新幾內亞外長特卡琴科、澳洲外長黃英賢和紐西蘭政府消息人士均表示，中方已向他們通報飛彈試射計劃。黃英賢形容，此次發射將破壞地區穩定。