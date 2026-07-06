試射戰略飛彈引各國關切 陸外交部：不要過度解讀

中共解放軍海軍6日突然試射潛射戰略飛彈，引發多國表達關切。據新華社報導，大陸外交部發言人毛寧６日下午在例行記者會上回答相關提問時表示，這是中方年度軍事訓練的例行性安排，事先已經向有關國家做了通報，符合國際法和國際慣例。有關發射活動始終保持安全規範和專業操作，希望有關國家不要過度解讀。

2026-07-06 15:30