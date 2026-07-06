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試射戰略飛彈引各國關切 陸外交部：不要過度解讀

聯合報／ 大陸中心／即時報導
解放軍海軍6日突然試射潛射戰略飛彈，引發多國表達關切。大陸外交部發言人毛寧表示，希望有關國家不要對此過度解讀。此為毛寧資料照。美聯社
解放軍海軍6日突然試射潛射戰略飛彈，引發多國表達關切。大陸外交部發言人毛寧表示，希望有關國家不要對此過度解讀。此為毛寧資料照。美聯社

中共解放軍海軍6日突然試射潛射戰略飛彈，引發多國表達關切。據新華社報導，大陸外交部發言人毛寧６日下午在例行記者會上回答相關提問時表示，這是中方年度軍事訓練的例行性安排，事先已經向有關國家做了通報，符合國際法和國際慣例。有關發射活動始終保持安全規範和專業操作，希望有關國家不要過度解讀。

解放軍海軍6日從一艘核潛艦向太平洋發射一枚戰略飛彈，引發日本、澳洲與紐西蘭等多國表達關切，這也是中共自2024年後再度於太平洋試射飛彈。2024年9月，中共曾試射一枚搭載模擬彈頭的洲際彈道飛彈，落入法屬玻里尼西亞附近海域，為中國40多年來首次公開宣布在太平洋地區試射洲際彈道飛彈。

新華社6日中午突發布快訊稱，7月6日12時01分，中國人民解放軍海軍1艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，準確落入預定海域。

報導稱，此次飛彈試射是中方年度軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家作了通報，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。

中共 解放軍 毛寧 彈道飛彈

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