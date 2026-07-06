快訊

長榮海空分家爆內線交易…北檢兵分10路搜索 約談張國華、張國政等9人

中共突試射飛彈！日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

聽新聞
0:00 / 0:00

中俄海上聯合軍演今登場 將赴太平洋海域聯合巡航

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中俄「海上聯合-2026」軍演7⺝6日登場，此次演習以「聯合應對海上安全威脅」為主題，。圖／取自《人民海軍》微博
中俄「海上聯合-2026」軍演7⺝6日登場，此次演習以「聯合應對海上安全威脅」為主題，。圖／取自《人民海軍》微博

據央視軍事頻道報導，中俄「海上聯合-2026」軍演7⺝6日開幕，此次演習設立聯合導演部和聯合指揮部，由中俄、海軍混合編組，並將赴太平洋相關海域舉辦海上聯合巡航。

中國總導演表示，中俄海軍作為兩國兩軍關係的重要組成部分，交往活動日益頻繁，交流形式更加多元，合作領域不斷拓展。 「海上聯合」作為兩國海軍重要聯演機制，經過10餘年實踐，已成為鞏固發展兩國兩軍關係、增進戰略互信、提高聯合行動能力的重要平台，提升了兩國海軍務實合作水平和共同應對海上威脅能力。

俄方總主任表示，「海上聯合」演習已成為提升作戰協同能力、交流專業經驗、加強海上編隊行動協同的有效平台，這次演習將促進兩國軍人之間的互信，提高共同維護地區和平穩定的能力。

開幕式結束後，兩國海軍共同展開指揮推演和戰術協同，聯合指揮部圍繞海上演練階段的重點演練課目進行深入研討，敲定協同要點。

後續，雙方參演兵力將赴青島附近海空域組織聯合偵察預警、防空反導等多個課目演練，並進行實際使用武器訓練。

此前，俄方參演艦艇編隊已於7月5日抵達青島某軍港，雙方參演兵力完成集結。在港岸階段，將進行專業研討交流、艦艇參觀等活動。聯演結束後，雙方部分兵力將赴太平洋相關海域組織海上聯合巡航。

另據中國軍網，這次演習，俄方參演兵力由「瓦良格號」飛彈巡洋艦、「凜冽」號護衛艦、「烏法號」大型潛艦和「伊戈爾·別洛烏索夫號」救生船等組成，中國大陸參演兵力主要包括飛彈驅逐艦開封艦、鞍山艦，飛彈護衛艦蕪湖艦，綜合補給艦可可西里湖艦、援潛救生船陽澄湖船及一艘潛艦，此外，中俄雙方還派出艦載直升機、陸戰隊員等參演。

此次演習以「聯合應對海上安全威脅」為主題，區分兵力集結、港岸規劃和海上演習三個階段，旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅，維護國際和區域和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

港岸階段，中俄雙方將進行禮節性會見、聯合籌劃、專業研討交流，並組織官兵相互參觀艦艇，開展籃球友誼賽、招待會等交流活動。海上期間，雙方將進行聯合偵察、防空反導、對海打擊等多個課程演練。

延伸閱讀

俄艦抵青島 攜中啟黃海軍演 「航母殺手」瓦良格號在列

中俄將舉行「海上聯合-2026」軍演 展開太平洋聯合巡航

中共海軍83艦編隊抵達胡志明 加強中越海軍合作

共軍動員破百艦艇 國安局：是演習高峰期

相關新聞

試射戰略飛彈引各國關切 陸外交部：不要過度解讀

中共解放軍海軍6日突然試射潛射戰略飛彈，引發多國表達關切。據新華社報導，大陸外交部發言人毛寧６日下午在例行記者會上回答相關提問時表示，這是中方年度軍事訓練的例行性安排，事先已經向有關國家做了通報，符合國際法和國際慣例。有關發射活動始終保持安全規範和專業操作，希望有關國家不要過度解讀。

中俄海上聯合軍演今登場 將赴太平洋海域聯合巡航

據央視軍事頻道報導，中俄「海上聯合-2026」軍演7⺝6日開幕，此次演習設立聯合導演部和聯合指揮部，由中俄、海軍混合編組，並將赴太平洋相關海域舉辦海上聯合巡航。

陸媒：中國海警對釣魚台近乎達到「全時覆蓋」巡航

中日若爆發軍事衝突，最可能的引爆點會是哪裡？民族主義色彩濃厚的中共官媒《環球時報》6日在頭版以整版篇幅，報導該報記者近日隨中國海警廈門艦編隊執行釣魚島（釣魚台，日本稱「尖閣諸島」）及其附屬島嶼常態化巡航執法任務，聲稱中國海警在釣魚島巡航幾乎達到「全時覆蓋」。

電彈就位、甲板畫線 四川艦或年底服役 戰力震懾台獨

解放軍即將迎來首艘輕型航空母艦。央視新聞5日披露076型兩棲攻擊艦首艦四川艦最新進展，作為全球首艘配備電磁彈射裝置的兩棲攻擊艦，戰力達「準航母」級的四川艦甲板已畫線，電彈已就位，阻攔索已安裝。接下來四川艦將開展艦載機海上彈射起飛、攔阻回收等測試，待測試完成，便可正式服役，時間點可能在今年底或明年初。

俄艦抵青島 攜中啟黃海軍演 「航母殺手」瓦良格號在列

中國與俄羅斯繼6月27日進行聯合空中戰略巡航後，兩國海軍自6日起在青島附近海空域舉行「海上聯合-2026」聯合演習。演習結束後還將赴太平洋相關海域聯合巡航。俄羅斯海軍參演艦艇編隊5日抵山東青島，雙方參演兵力集結完畢。

酒駕逃逸挨批「風騷」 香港議員黃錦輝辭職 半年2議員出事 建制派尷尬

香港立法會議員、香港中文大學工程學院副院長黃錦輝日前涉嫌於中大校園內駕駛私家車連撞兩車不顧而去，警方經初步調查後，以「酒後駕駛」等4項罪名將其拘捕，並准其保釋候查。黃錦輝發表聲明宣布辭去立法會議員，並被中大暫停其行政職務。政圈人士認為，黃錦輝身兼全國政協委員，後續是否影響其政協身分，仍待觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。