中俄海上聯合軍演今登場 將赴太平洋海域聯合巡航

據央視軍事頻道報導，中俄「海上聯合-2026」軍演7⺝6日開幕，此次演習設立聯合導演部和聯合指揮部，由中俄、海軍混合編組，並將赴太平洋相關海域舉辦海上聯合巡航。

中國總導演表示，中俄海軍作為兩國兩軍關係的重要組成部分，交往活動日益頻繁，交流形式更加多元，合作領域不斷拓展。 「海上聯合」作為兩國海軍重要聯演機制，經過10餘年實踐，已成為鞏固發展兩國兩軍關係、增進戰略互信、提高聯合行動能力的重要平台，提升了兩國海軍務實合作水平和共同應對海上威脅能力。

俄方總主任表示，「海上聯合」演習已成為提升作戰協同能力、交流專業經驗、加強海上編隊行動協同的有效平台，這次演習將促進兩國軍人之間的互信，提高共同維護地區和平穩定的能力。

開幕式結束後，兩國海軍共同展開指揮推演和戰術協同，聯合指揮部圍繞海上演練階段的重點演練課目進行深入研討，敲定協同要點。

後續，雙方參演兵力將赴青島附近海空域組織聯合偵察預警、防空反導等多個課目演練，並進行實際使用武器訓練。

此前，俄方參演艦艇編隊已於7月5日抵達青島某軍港，雙方參演兵力完成集結。在港岸階段，將進行專業研討交流、艦艇參觀等活動。聯演結束後，雙方部分兵力將赴太平洋相關海域組織海上聯合巡航。

另據中國軍網，這次演習，俄方參演兵力由「瓦良格號」飛彈巡洋艦、「凜冽」號護衛艦、「烏法號」大型潛艦和「伊戈爾·別洛烏索夫號」救生船等組成，中國大陸參演兵力主要包括飛彈驅逐艦開封艦、鞍山艦，飛彈護衛艦蕪湖艦，綜合補給艦可可西里湖艦、援潛救生船陽澄湖船及一艘潛艦，此外，中俄雙方還派出艦載直升機、陸戰隊員等參演。

此次演習以「聯合應對海上安全威脅」為主題，區分兵力集結、港岸規劃和海上演習三個階段，旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅，維護國際和區域和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

港岸階段，中俄雙方將進行禮節性會見、聯合籌劃、專業研討交流，並組織官兵相互參觀艦艇，開展籃球友誼賽、招待會等交流活動。海上期間，雙方將進行聯合偵察、防空反導、對海打擊等多個課程演練。