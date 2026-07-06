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陸媒：中國海警對釣魚台近乎達到「全時覆蓋」巡航

聯合報／ 大陸中心／即時報導
《環球時報》表示，中國海警在執行釣魚島及其附屬島嶼常態化巡航執法任務時，不時遭遇日本海上保安廳艦船的干擾與挑釁。圖／取自環球時報
《環球時報》表示，中國海警在執行釣魚島及其附屬島嶼常態化巡航執法任務時，不時遭遇日本海上保安廳艦船的干擾與挑釁。圖／取自環球時報

中日若爆發軍事衝突，最可能的引爆點會是哪裡？民族主義色彩濃厚的中共官媒《環球時報》6日在頭版以整版篇幅，報導該報記者近日隨中國海警廈門艦編隊執行釣魚島（釣魚台，日本稱「尖閣諸島」）及其附屬島嶼常態化巡航執法任務，聲稱中國海警在釣魚島巡航幾乎達到「全時覆蓋」。

《環球時報》記者在報導中稱，「全程目擊了日本海上保安廳艦船的持續干擾與挑釁」。日方以長時間尾隨、加速貼近、循環喊話等方式，持續製造干擾、刻意攪動局勢，背後是日本「再軍事化」持續升級、右翼勢力勾連造勢，以及與日本國內歷史觀倒退、軍國主義傾向的深度勾連。

報導指出，在半個月隨航過程中，日本巡視船至少換了3艘，包括日本「國頭」級大型巡視船「竹富」號（PL81）、「宮古」級大型巡視船「宮古」號（PL201）和「大東」號（PL206）。

《環球時報》指控，日方的干擾不僅體現在艦船高頻次出動，還在時常做出試探性的危險動作。某日下午3時許，當廈門艦進入釣魚島毗連區巡航時，原本尾隨在中方艦艇左後方的「宮古」號突然加速，意圖直躥到廈門艦艦艏位置，阻礙中國海警艦艇前進。

曾參與過30餘次釣魚島巡航任務的漁山艦執法員趙昌峰說，這種情況早已司空見慣。日艦有時相隔僅100米至200米。「如此近距離逼近，屬於典型的危險操作，也是刻意製造摩擦、升級局勢。」

《環球時報》表示，日方還不斷列裝大型、新型巡視船，艦艇噸位持續升級、武備與配套裝置全面強化。日方艦船所搭載的武器也從最早的20毫米艦炮，逐步升級至30毫米、40毫米艦炮。

《環球時報》並指出，「竹富」號（PL81）和「宮古」號（PL201）都已加裝SpaceX的衛星通信服務「星鏈」。大陸軍事專家張軍社表示，其核心目的是強化對釣魚島周邊海域的實時監控。衛星通信的軍事化應用，將大幅提升日本在海上監控、指揮控制、聯合作戰等領域的綜合能力，進一步助推日本加速軍事化進程。

報導稱，根據中國海警局數據，2025年中國海警在釣魚島巡航天數達357天，幾乎達到「全時覆蓋」。今年以來，中國海警局每月至少通報一次在釣魚島及其附屬島嶼領海維權巡航的信息。

報導並引述中國海警局長張建明此前說法強調，中國海警已實現釣魚島海空立體巡航新突破，塑造海上維權新態勢，「構建了按一個中國原則依法管控台海新格局」，將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

《環球時報》指稱，中國海警在釣魚島巡航已幾乎達到「全時覆蓋」。圖／取自環球時報
《環球時報》指稱，中國海警在釣魚島巡航已幾乎達到「全時覆蓋」。圖／取自環球時報

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