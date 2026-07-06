前香港特首林鄭月娥 協助推動青少年工作

2019年香港爆發「反送中」運動，無數青少年參與其中，在運動結束後，處理青少年問題以防止事件重演成為港府施政重點。港媒報導，已卸任的香港前特首林鄭月娥從旁協助推動相關工作。

香港01今天報導，林鄭月娥2至5日率領港澳青年到浙江參訪，活動名為「港澳青年浙江行」，期間與「杭州六小龍」企業及宇樹科技董事長王興興等人交流，浙江省省長劉捷、香港理工大學校長滕錦光都有參與。

報導提到，這項活動聚焦創科議題，期間考察了人工智慧（AI）、生命健康、新能源科技等產業。

2019年香港爆發「反送中運動」，參與人數為歷次政治運動之冠，當中包括眾多青少年。在運動結束後，北京和香港當局大力推動青年工作，比如在教育方面加強他們對中國國情的認識，且在經濟方面為他們開創發展機會。

香港中聯辦日前重組工作架構，其中即反映北京方面對香港青年工作的重視程度。

香港中聯辦是北京中央駐港機構，其最新機構設置有辦公廳、教育和青年部、法律工作部、港島區事務部、九龍區事務部、新界東區事務部、新界西區事務部等。

中國全國港澳研究會顧問劉兆佳對此表示，這次架構重組反映出北京中央調整了對港工作，今後更加著重金融、青年、地區事務工作等，而這也符合特區政府當前施政的優先次序。