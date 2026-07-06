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軍事威懾 大陸核潛艇向公海發射戰略飛彈
大陸海軍核潛艦6日成功試射戰略飛彈試射，這在兩岸關係低迷，大陸與日本、菲律賓在東海南海對峙加劇情況下，中國大陸向鄰國和台灣武力威懾、「秀軍事肌肉」的意圖十分明顯。
據新華社報導，7月6日12時01分，中共人民解放軍海軍1艘戰略核子潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，準確落入海域。
報導稱，這次飛彈試射是中方年度軍事訓練的例行安排，已事先向相關國家作了通報，符合國際法和國際慣例，「不針對任何特定國家和目標」。
1996年3月的台海危機中，中國海軍的核子潛艇作為國家威懾力量的象徵，充分發揮了其應有的作用。在去年和前年的亮劍系列對台軍演中，大陸核潛艇也扮演重要角色。
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