軍事威懾 大陸核潛艇向公海發射戰略飛彈

大陸海軍核潛艦6日成功試射戰略飛彈試射，這在兩岸關係低迷，大陸與日本、菲律賓在東海南海對峙加劇情況下，中國大陸向鄰國和台灣武力威懾、「秀軍事肌肉」的意圖十分明顯。

據新華社報導，7月6日12時01分，中共人民解放軍海軍1艘戰略核子潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，準確落入海域。

報導稱，這次飛彈試射是中方年度軍事訓練的例行安排，已事先向相關國家作了通報，符合國際法和國際慣例，「不針對任何特定國家和目標」。

1996年3月的台海危機中，中國海軍的核子潛艇作為國家威懾力量的象徵，充分發揮了其應有的作用。在去年和前年的亮劍系列對台軍演中，大陸核潛艇也扮演重要角色。