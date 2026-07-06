李大壯：陸對台政策「要設法消除島內同胞的刻板印象與疑慮」

中共總書記習近平在該黨105年黨慶上的涉台談話受到關注，大陸政協委員李大壯撰文指出，大陸的對台政策不能只停留在宏觀層面，更要設法消除島內同胞的刻板印象與疑慮。「要讓廣大台灣同胞在現實生活中真正『看得見、聽得到、摸得著』中央政策的落實與善意」。

同時身兼中華新時代智庫基金會理事長、港台經濟文化合作協進會主席的李大壯，5日晚間在中評網撰文，針對習近平在黨慶的談話予以發表他的思考。

李大壯就習近平談話的涉台部分指出，該段講話在戰略意涵上層次分明：對內，這是一次面向全體共產黨員懷緬過去、展望未來的莊嚴宣告；對外及對台灣同胞，則是闡明了大陸方面的政治紅線，同時更展現出大陸希望通過和平方式解決台灣問題的誠意與大局觀。

他表示，從這段基本方針政策中，可以清晰讀出北京最高領導人對台工作的戰略部署，即「原則底線」與「四個堅持」的相輔相成。原則與底線是鋼鐵般的，那就是堅持「九二共識」與「反對台獨」；工作路徑則充滿了包容與期盼，那就是堅持「心靈契合」、「和平發展」、「交流融合」與「民族復興」。

他自問，如何將這「四個堅持」落到實處，最終真正做到「契合」、「和平」、「融合」並達成「復興」？李大壯以民調數據為例，強調「當前台灣同胞的心態變化有兩點非常值得我們高度關注」。

其一是台灣政黨格局與選民結構並未發生根本性改變。雖然民進黨執政現問題多多，不滿意度曾高達60%，但近期已回落在50%以下。而在政黨好感度方面，民進黨仍有41%，國民黨為30%，民眾黨為24%。顯示國民黨與民眾黨的黏著度並非簡單的「1＋1＝2」；在2023年推動「藍白合」的破局結果就已經清楚告訴我們，這是制度上與選民結構上的問題。即便綠營施政民怨四起，在野陣營的支持度也未能轉化為根本性的結構翻盤。

第二，「台灣民眾歸根到底對共產黨的接受程度還是非常之低」。民調顯示，台灣民眾對共產黨的好感度僅為12.6%，負面評價則高達70%以上。這項數據雖然嚴峻，「但我們必須直面它。這說明島內民眾對我們的誤解與集體心態，仍是一道需要長期攻堅的厚牆」。

他說，大陸前最核心的任務，依然是認真、耐心地貫徹執行「交流、融合、團結」的工作。

他並喊話，大陸的對台政策不能只停留在宏觀層面，「更要設法消除島內同胞的刻板印象與疑慮」。要讓具體的政策轉化為切實的獲得感，「要讓廣大台灣同胞在現實生活中真正『看得見、聽得到、摸得著』中央政策的落實與善意」。