快訊

北捷台北車站M8傳辣椒水外洩！民眾狂咳 警方鎖定1男法辦

矢板明夫台中演講遭不明人士攻擊 警方證實：受理報案追查歹徒中

超級颱風巴威狂風暴雨畫面曝光！ 外媒估「北轉朝台灣逼近」

聽新聞
0:00 / 0:00

李大壯：陸對台政策「要設法消除島內同胞的刻板印象與疑慮」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸全國政協委員李大壯近日在中評網撰文針對大陸對台工作予以評論。圖為他先前出席大陸兩會。中新社資料照
大陸全國政協委員李大壯近日在中評網撰文針對大陸對台工作予以評論。圖為他先前出席大陸兩會。中新社資料照

中共總書記習近平在該黨105年黨慶上的涉台談話受到關注，大陸政協委員李大壯撰文指出，大陸的對台政策不能只停留在宏觀層面，更要設法消除島內同胞的刻板印象與疑慮。「要讓廣大台灣同胞在現實生活中真正『看得見、聽得到、摸得著』中央政策的落實與善意」。

同時身兼中華新時代智庫基金會理事長、港台經濟文化合作協進會主席的李大壯，5日晚間在中評網撰文，針對習近平在黨慶的談話予以發表他的思考。

李大壯就習近平談話的涉台部分指出，該段講話在戰略意涵上層次分明：對內，這是一次面向全體共產黨員懷緬過去、展望未來的莊嚴宣告；對外及對台灣同胞，則是闡明了大陸方面的政治紅線，同時更展現出大陸希望通過和平方式解決台灣問題的誠意與大局觀。

他表示，從這段基本方針政策中，可以清晰讀出北京最高領導人對台工作的戰略部署，即「原則底線」與「四個堅持」的相輔相成。原則與底線是鋼鐵般的，那就是堅持「九二共識」與「反對台獨」；工作路徑則充滿了包容與期盼，那就是堅持「心靈契合」、「和平發展」、「交流融合」與「民族復興」。

他自問，如何將這「四個堅持」落到實處，最終真正做到「契合」、「和平」、「融合」並達成「復興」？李大壯以民調數據為例，強調「當前台灣同胞的心態變化有兩點非常值得我們高度關注」。

其一是台灣政黨格局與選民結構並未發生根本性改變。雖然民進黨執政現問題多多，不滿意度曾高達60%，但近期已回落在50%以下。而在政黨好感度方面，民進黨仍有41%，國民黨為30%，民眾黨為24%。顯示國民黨與民眾黨的黏著度並非簡單的「1＋1＝2」；在2023年推動「藍白合」的破局結果就已經清楚告訴我們，這是制度上與選民結構上的問題。即便綠營施政民怨四起，在野陣營的支持度也未能轉化為根本性的結構翻盤。

第二，「台灣民眾歸根到底對共產黨的接受程度還是非常之低」。民調顯示，台灣民眾對共產黨的好感度僅為12.6%，負面評價則高達70%以上。這項數據雖然嚴峻，「但我們必須直面它。這說明島內民眾對我們的誤解與集體心態，仍是一道需要長期攻堅的厚牆」。

他說，大陸前最核心的任務，依然是認真、耐心地貫徹執行「交流、融合、團結」的工作。

他並喊話，大陸的對台政策不能只停留在宏觀層面，「更要設法消除島內同胞的刻板印象與疑慮」。要讓具體的政策轉化為切實的獲得感，「要讓廣大台灣同胞在現實生活中真正『看得見、聽得到、摸得著』中央政策的落實與善意」。

延伸閱讀

黃齊元／正視國際現實 推動兩岸和平

習近平強調風險考驗 新華社：中共的領導須全面系統整體

中朝關係升級／北韓核地位成定局 北京重塑東北亞局勢

朝鮮半島變局／南韓遊走美中 反中民意考驗執政

相關新聞

日方連發10警示：中國逾7艘軍艦部署西太平洋

東亞局勢持續升高，日本防衛省統合幕僚監部數據顯示，6月下旬以來，多艘中國海軍艦艇頻繁橫穿日本周邊要道，赴西太平洋海域活動，日方累計發布相關通報十次，其中6月29日單日最高達五次。統計顯示，涉及艦艇包括驅逐艦、護衛艦及補給艦等多型艦隻，活動範圍涵蓋日本海及西太平洋多個方向。

李大壯：陸對台政策「要設法消除島內同胞的刻板印象與疑慮」

中共總書記習近平在該黨105年黨慶上的涉台談話受到關注，大陸政協委員李大壯撰文指出，大陸的對台政策不能只停留在宏觀層面，更要設法消除島內同胞的刻板印象與疑慮。「要讓廣大台灣同胞在現實生活中真正『看得見、聽得到、摸得著』中央政策的落實與善意」。

七七事變89周年前 共軍突試射潛射戰略飛彈

「七七事變」（蘆溝橋事變）89周年前，新華社6日中午突然發布快報指出，7月6日12時01分，中國人民解放軍海軍1艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，準確落入預定海域。

陸軍事專家：四川艦完全可執行打擊台獨維護統一任務

大陸軍事專家張軍社表示，作為中國海軍新一代兩棲攻擊艦，四川艦是協助解放軍海軍從近海防禦轉向遠海防衛建設發展、提升海軍遠海作戰實力的核心裝備，也是全球唯一搭載電磁彈射系統的兩棲攻擊艦。該艦具有極強的立體登陸作戰能力，未來完全可以執行打擊台獨分裂勢力，維護國家統一的任務。

中美關係穩定新互動模式 陸學者：美方打一拳，中方必回擊

在今年5月的川習會中，大陸國家主席習近平提出將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。復旦大學國際問題研究院院長吳心伯則指出，當前中美關係穩定靠新互動模式：美方打一拳，中方必回擊！

10年前遭綁架 王毅向瑞典外長證實：桂民海健康無虞

中共外長王毅7月2日至8日訪問丹麥、瑞典、芬蘭、挪威。法國廣播公司引述瑞典公共電視台svt報導，王毅上周六會晤瑞典外交大臣斯蒂納加德時表示，瑞典籍公民、前香港銅灣書店股東之一的桂民海目前身體狀況良好，仍被羈押中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。