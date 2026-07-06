七七事變89周年前 共軍突試射潛射戰略飛彈

「七七事變」（蘆溝橋事變）89周年前，新華社6日中午突然發布快報指出，7月6日12時01分，中國人民解放軍海軍1艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，準確落入預定海域。

報導稱，此次飛彈試射是中方年度軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家作了通報，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。

新華社通稿並未公布這次試射的戰略飛彈具體型號，但綜合各方信息分析，此次試射的可能是中國新一代海基核力量—「巨浪-3」型潛射洲際彈道飛彈。

「巨浪-3」射程據稱超過1.2萬公里，可攜帶6至10個分導式彈頭。據悉，近年來「巨浪-3」已進行過多次試射，此次向太平洋的發射是其走向成熟、形成實戰能力的又一次關鍵驗證。