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陸軍事專家：四川艦完全可執行打擊台獨維護統一任務

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸軍事專家張軍社指出，四川艦是一艘小型航空母艦，具三棲作戰能力，可執行打擊台獨分裂勢力，維護國家統一的任務。新華社
大陸軍事專家張軍社指出，四川艦是一艘小型航空母艦，具三棲作戰能力，可執行打擊台獨分裂勢力，維護國家統一的任務。新華社

大陸軍事專家張軍社表示，作為中國海軍新一代兩棲攻擊艦，四川艦是協助解放軍海軍從近海防禦轉向遠海防衛建設發展、提升海軍遠海作戰實力的核心裝備，也是全球唯一搭載電磁彈射系統的兩棲攻擊艦。該艦具有極強的立體登陸作戰能力，未來完全可以執行打擊台獨分裂勢力，維護國家統一的任務。

據香港文匯報，張軍社分析四川艦核心優勢指出，四川艦的電磁軌道能輕鬆彈射30噸級的殲—35隱形戰鬥機和空警—600固定翼預警機。更重要的是，它能讓攻擊—11型這一類隱身無人機像「下餃子般」連續彈射，這種無人機蜂群戰術有可能成為076型兩棲攻擊艦的「撒手鐧」。

張軍社稱，在未來海戰場景中，四川艦將是一艘海上的小型航艦，既是傳統航艦複製品，還可化身為一艘「無人機航艦」，採用有人戰機與無人裝備協同作戰的新模式，適應未來的智能化戰爭，擔負多元作戰任務。四川艦電磁彈射能夠保障殲—35、殲—15以滿油滿彈狀態起飛，大幅延展戰機海上航程與作戰半徑。

張軍社表示，四川艦採用雙艦島設計，這樣的設計世界上也只有少數國家的兩棲攻擊艦採用。兩個艦島，一個負責艦船航行，一個負責航空指揮。兩艦島互不干擾，且戰時如果一個艦島受損，另一個可繼續指揮。該艦還有一些顯著特點，噸位大，航程遠。

四川艦兩棲突擊作戰能力也很強，可搭載一個兩棲作戰營兵力，快速抵達目的地進行登陸作戰。「其實，該型艦具備三棲攻擊作戰能力，既可以進行平面登陸，也可以進行機降和空降作戰，綜合作戰能力較強。」

張軍社說，四川艦入列後首要是執行立體登陸作戰任務，既可攜帶兩棲裝甲裝備進行登陸，也能利用直升機等在敵方灘頭陣地後方實施垂直登陸，通過直升機機降或空降作戰方式進一步提升立體登陸作戰能力。此外，該艦可搭載大量兩棲作戰裝備和陸戰隊員，登陸作戰優勢極強。「當然作為兩棲攻擊艦，四川艦未來完全可以執行打擊台獨分裂勢力、維護國家統一的作戰任務。」

張軍社指出，四川艦可搭配055型萬噸大驅、052型導彈驅逐艦、054型導彈護衛艦組成海上打擊編隊，執行多類型作戰任務，還可以和航艦組成海上聯合作戰編隊，相互支援、協同配合，整體性提升中國海軍遠海攻防作戰的綜合能力。

另據央視新聞，四川艦可以說距離正式服役已十分接近，意味着四川艦正式入列指日可待。

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