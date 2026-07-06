王毅晤芬蘭總統 雙方冀深化綠色經濟與AI合作

大陸外長王毅繼續在北歐訪問，在圖爾庫會晤芬蘭總統斯圖布。王毅在會上表示，當前國際形勢變亂交織，世界面臨倒退回叢林法則的危險，中國將繼續做當今世界重要的和平力量、穩定力量和發展力量，願同芬蘭堅持面向未來的新型合作夥伴關係定位，遵循兩國元首戰略引領，加強協作、分享機遇、共迎挑戰。

斯圖布表示，當前國際形勢處於關鍵十字路口，中國爲當今世界注入寶貴的穩定性，又讚揚大陸國家主席習近平提出四大全球倡議，全面精闢研判國際大勢，清晰系統闡述應對方案，對國際社會具有里程碑式的引領意義。芬蘭期待與中國加強高層交往，拓展綠色經濟、人工智慧等新興領域合作，深化多邊協作，攜手應對全球性挑戰。

王毅並同芬蘭外長瓦爾托寧舉行會談。王毅表示，中方讚賞芬蘭恪守「一個中國」原則，願同芬蘭密切各層級往來，持續鞏固互信，維護兩國關係政治基礎。推進綠色低碳發展是中國政府的既定政策，芬蘭在可持續發展、創新等領域獨具優勢。

王毅指出，中方願本著相互尊重原則同歐方開展對話，但貿易投資磋商機制不能成為單方面施壓工具，希望芬蘭爲推動歐中關係健康穩定發展發揮積極作用。芬蘭在可持續發展、創新等領域獨具優勢，雙方應做大貿易投資蛋糕，拓展綠色轉型、科技創新、人工智慧等合作。

瓦爾托寧表示，芬蘭願本著與時俱進、互利互惠精神，進一步挖掘潛力，同中方深化綠色低碳、貿易投資、醫療衛生、數位經濟、氣候變化等領域合作。