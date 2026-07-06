中美關係穩定新互動模式 陸學者：美方打一拳，中方必回擊

在今年5月的川習會中，大陸國家主席習近平提出將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。復旦大學國際問題研究院院長吳心伯則指出，當前中美關係穩定靠新互動模式：美方打一拳，中方必回擊！

吳心伯接受大陸網路媒體《觀察者網》專訪時表示，川普要的是經濟利益，「當領導」不是他優先考慮。在川普第一任期和第二任期這一年多的時間裡，其所作所為已經嚴重削弱美國的公信力。大家都認為，像川普這樣的人能兩次當選，說明不是偶然，美國有這樣的社會土壤，這就意味著今後美國還會有第三個、第四個川普式的民粹主義領導人。

因此，美國傳統盟友已不能再指望川普之後一切就會回到從前。吳心伯認為，在這種情況下，許多國家開始追求「夥伴關係多元化」，特別是要注重發展跟中國的關係。

在5月中美元首會晤確立「中美建設性戰略穩定關係」後，吳心伯說，總體上，這一個多月以來，中美關係保持穩定的態勢。例如在台灣問題上，川普政府明確擱置對台軍售。川普還公開明確表態，不希望看到台灣獨立，美國也不會為台灣而戰。

吳心伯指出，對川普而言，台灣問題沒那麼重要，他真正關心的是高端晶片製造。其他像台灣的地緣政治價值，或是拜登政府口中的「台灣民主」，川普「不care」。但因為中方重視台灣問題，川普就傾向於把台灣作為籌碼，通過打台灣牌，從中國得到他所想要的東西。

吳心伯說，中國已經感受到川普有這個傾向。但只要他在台灣問題上不要突破中方底線，中美在其他領域裡的合作、協調都是可能的。

針對美國政府日前增列「中國軍事企業清單」，大陸商務部隨後也做出反擊，吳心伯表示，盡管中美北京元首會晤達成了重要共識，但美國對中國的遏制、打壓，對中國利益的挑戰，實際上沒有停止。另一方面，中美在經貿領域的互動模式，在去年開始的「打打談談」當中已經出現了新模式。

他指出，「談的時候，雙方做交易，必須嚴格對等，我給你一分，你就得給我一分；你不要指望從我這裡要占到便宜，絕對不可能」；「如果要打，你一拳下來，我肯定回擊你，力度也是對等，甚至超過你的力度」。

吳心伯說，「中美現在打打談談是新的態勢，這個過程中也出現了新的行為模式，以後也會是新的常態」。他認為，在川普第二任期，中國比過去更敢於「亮劍」，「我們一出牌，就打到美國痛處」。川普知道了中國的厲害，才要休戰，要穩定，這是中美關係重要的結構性變化。