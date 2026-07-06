10年前遭綁架 王毅向瑞典外長證實：桂民海健康無虞

中共外長王毅7月2日至8日訪問丹麥、瑞典、芬蘭、挪威。法國廣播公司引述瑞典公共電視台svt報導，王毅上周六會晤瑞典外交大臣斯蒂納加德時表示，瑞典籍公民、前香港銅灣書店股東之一的桂民海目前身體狀況良好，仍被羈押中。

公開訊息顯示，桂民海2015年10月17日在其位於泰國芭提雅的公寓遭擄走失蹤。新華社隨後在2016年1月17日發文稱，桂民海涉2003年12月一宗車禍被判有期徒刑兩年，緩刑兩年，但於2004年11月借用他人社民證以出境旅遊名義潛逃。

2015年10月18日，寧波中級法院撤銷對他交通肇事的緩刑，執行有期徒刑2年。2017年10月17日，桂民海刑滿釋放，但被以涉嫌非法經營罪偵查尚未終結為由禁止離境。

2018年1月20日，瑞典駐上海領事館兩名外交官用領館外交牌照汽車將他帶離寧波，從上海轉乘高鐵赴北京。據法新社報導，桂民海的女兒安吉拉（Angela）稱，其父2018年1月20日在兩名瑞典外交官陪同下乘火車赴北京途中，在火車駛近北京時被約10名便衣警員登上車廂強行帶走。

報導稱，上周六近中午，瑞典外交大臣斯蒂納加德在斯德哥爾摩接待王毅。當日下午，斯蒂納加德告訴媒體，她已向王毅提出要求必須釋放桂民海。她表示，王毅在會談中告知，桂民海目前身體狀況良好。

斯蒂納加德向媒體保證說，將繼續不懈努力，爭取讓桂民海獲釋。並說，「我們在多個層面、通過多種方式開展工作以取得進展，但我無法透露具體細節，因為這不利於他的案件」。

據中共外交部新聞稿，王毅與斯蒂納加德會談時，表達希望瑞方繼續恪守一個中國原則，鞏固雙邊關係政治基礎，並呼籲雙方共同捍衛以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序。斯蒂納加德則稱，瑞方奉行一個中國政策不會改變，願同中方加強各層級對話。

2015年10月至12月期間，香港香港銅鑼灣書店股東桂民海、呂波、張志平、李波及店長林榮基等5人，先後在香港、泰國及中國大陸失蹤，引發各界對香港「一國兩制」及中共跨境執法的擔憂。

2019年2月，香港特區政府提出將修改《逃犯條例》後，林榮基於同年4月25日來台，隨後取得台灣身分。透過眾籌，2020年4月25日，銅鑼灣書店在台灣重新開幕。7月2日晚上，林榮基因病辭世，享壽70歲。