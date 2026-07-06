快訊

世足賽／貝林漢梅開二度創罕見紀錄 凱恩率英格蘭淘汰墨西哥再進8強

毒油風暴襲台！賴總統：完全沒妥協空間 究責絕不寬貸

李洋改革得罪既得利益者？運彩公會理事長：改革從來不是二分法

聽新聞
0:00 / 0:00

10年前遭綁架 王毅向瑞典外長證實：桂民海健康無虞

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共外長王毅當地時間4日在斯德哥爾摩與瑞典外交大臣斯蒂納加德會談時表示，瑞典籍公民、前香港銅灣書店股東之一的桂民海目前身體狀況良好。新華社
中共外長王毅當地時間4日在斯德哥爾摩與瑞典外交大臣斯蒂納加德會談時表示，瑞典籍公民、前香港銅灣書店股東之一的桂民海目前身體狀況良好。新華社

中共外長王毅7月2日至8日訪問丹麥、瑞典、芬蘭、挪威。法國廣播公司引述瑞典公共電視台svt報導，王毅上周六會晤瑞典外交大臣斯蒂納加德時表示，瑞典籍公民、前香港銅灣書店股東之一的桂民海目前身體狀況良好，仍被羈押中。

公開訊息顯示，桂民海2015年10月17日在其位於泰國芭提雅的公寓遭擄走失蹤。新華社隨後在2016年1月17日發文稱，桂民海涉2003年12月一宗車禍被判有期徒刑兩年，緩刑兩年，但於2004年11月借用他人社民證以出境旅遊名義潛逃。

2015年10月18日，寧波中級法院撤銷對他交通肇事的緩刑，執行有期徒刑2年。2017年10月17日，桂民海刑滿釋放，但被以涉嫌非法經營罪偵查尚未終結為由禁止離境。

2018年1月20日，瑞典駐上海領事館兩名外交官用領館外交牌照汽車將他帶離寧波，從上海轉乘高鐵赴北京。據法新社報導，桂民海的女兒安吉拉（Angela）稱，其父2018年1月20日在兩名瑞典外交官陪同下乘火車赴北京途中，在火車駛近北京時被約10名便衣警員登上車廂強行帶走。

報導稱，上周六近中午，瑞典外交大臣斯蒂納加德在斯德哥爾摩接待王毅。當日下午，斯蒂納加德告訴媒體，她已向王毅提出要求必須釋放桂民海。她表示，王毅在會談中告知，桂民海目前身體狀況良好。

斯蒂納加德向媒體保證說，將繼續不懈努力，爭取讓桂民海獲釋。並說，「我們在多個層面、通過多種方式開展工作以取得進展，但我無法透露具體細節，因為這不利於他的案件」。

據中共外交部新聞稿，王毅與斯蒂納加德會談時，表達希望瑞方繼續恪守一個中國原則，鞏固雙邊關係政治基礎，並呼籲雙方共同捍衛以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序。斯蒂納加德則稱，瑞方奉行一個中國政策不會改變，願同中方加強各層級對話。

2015年10月至12月期間，香港香港銅鑼灣書店股東桂民海、呂波、張志平、李波及店長林榮基等5人，先後在香港、泰國及中國大陸失蹤，引發各界對香港「一國兩制」及中共跨境執法的擔憂。

2019年2月，香港特區政府提出將修改《逃犯條例》後，林榮基於同年4月25日來台，隨後取得台灣身分。透過眾籌，2020年4月25日，銅鑼灣書店在台灣重新開幕。7月2日晚上，林榮基因病辭世，享壽70歲。

王毅

延伸閱讀

中共加強與歐貿易談判 外長王毅訪北歐碰軟釘子

芬蘭籲中國重視人權 強調俄羅斯威脅歐洲安全

王毅會丹麥外長 駁貿易失衡責任及援俄指控

北京錫安教會牧師美國慶日獲釋 家屬感謝川普

相關新聞

10年前遭綁架 王毅向瑞典外長證實：桂民海健康無虞

中共外長王毅7月2日至8日訪問丹麥、瑞典、芬蘭、挪威。法國廣播公司引述瑞典公共電視台svt報導，王毅上周六會晤瑞典外交大臣斯蒂納加德時表示，瑞典籍公民、前香港銅灣書店股東之一的桂民海目前身體狀況良好，仍被羈押中。

中共海軍83艦編隊抵達胡志明 加強中越海軍合作

就在大陸和菲律賓在南海主權問題持續對峙之際，中共解放軍海軍83艦編隊5日抵達越南胡志明市，展開為期四天的訪問。83艦編隊由戚繼光艦和崑崙山艦組成，並將在戚繼光艦上舉辦甲板招待會。

大陸太空探索新里程碑：首次完成小行星交會任務

央視新聞引述來自大陸國家航天局的消息稱，中國自主研製的小行星探測器「天問二號」歷經約400天、行程約10億公里後，於近日與小行星「2016HO3」成功交會，到達距離小行星20公里處，開始科學探測。

陸2度制裁日企大打稀土牌 是殺手鐧還是自我反噬？

中日關係自去年日相高市早苗「台灣有事」論後一路持續下探，5月時，日本與菲律賓擬啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界劃定談判，更讓大陸對日本「新型帝國主義」批評找到最新著力點；2月、6月大陸商務部2波對日本擴大軍工管制。當中國大陸與日本從「政冷經熱」步入「政冷經冷」的新常態，日本可能如何反制回應？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。