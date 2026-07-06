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中共海軍83艦編隊抵達胡志明 加強中越海軍合作

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
共軍戚繼光艦和崑崙山艦組成的編隊5日抵達越南胡志明市，展開為期四天的訪問。圖為戚繼光艦資料照。新華社
共軍戚繼光艦和崑崙山艦組成的編隊5日抵達越南胡志明市，展開為期四天的訪問。圖為戚繼光艦資料照。新華社

就在大陸和菲律賓在南海主權問題持續對峙之際，中共解放軍海軍83艦編隊5日抵達越南胡志明市，展開為期四天的訪問。83艦編隊由戚繼光艦和崑崙山艦組成，並將在戚繼光艦上舉辦甲板招待會。

據中新社報導，5日10時許，懸掛中越兩國國旗的戚繼光艦抵靠蓮花碼頭，碼頭上舉行了歡迎儀式。歡迎儀式結束後，戚繼光艦開放參觀。

訪問期間，編隊官兵將赴越南海軍部隊、胡志明人文社科大學等舉辦參觀交流，並與越海軍官兵開展球類友誼賽等活動。此外，編隊還將於周三（7月8日）晚在戚繼光艦組織甲板招待會。

據報導，海上航行期間，編隊舉辦了地文航海、天文航海、共同科目、專業基礎及崗位見習等五個模塊的教學訓練。針對中外學員混編同訓的特點，編隊分別安排了外軍講堂和中國傳統文化等課程，增進雙方互學互鑑。抵達越南後，來自巴西、緬甸、泰國的參訓學員完成全部訓練內容，離艦啟程回國。

此前，大陸國防部4日宣布，應越南海軍邀請，中國艦艇編隊在7月初赴越南訪問。大陸國防部稱，中越海軍近年來在艦艇互訪、聯合巡邏等領域深化合作，為增進兩國互信、維護地區穩定發揮積極作用。

中越海軍在北部灣海域聯合巡邏行動，自2006年起已常態化運行近20年，旨在維護海域安全穩定並深化兩國互信 。主要由中越兩國海軍共同實施，海警部門也同步進行協同巡邏 。

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