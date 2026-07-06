陸全球攬才 諾獎得主入職北京清華

二○二五年諾貝爾化學獎得主、美籍約旦裔化學材料學家亞基，近日全職加盟北京清華大學，受聘為講座教授，引發關注。北京清華大學三日舉行聘任儀式，校方表示其加入有助推動化學及交叉學科前沿研究發展，並強化高端人才布局。

港媒明報指，大陸近年在全球搶奪頂尖學者。一九八八年諾貝爾化學獎得主、德國生物化學家米歇爾，四月全職擔任吉林大學教授。諾貝爾經濟學獎得主迪布維格，早前表示將重返西南財經大學任教。

據北京清華大學發布，三日舉行亞基講座教授聘任儀式，校長李路明出席表示，高層次人才加盟對提升辦學水準意義重大，學校正持續延攬全球頂尖學者。他指出，亞基是全球頂尖化學材料學家，與清華有深厚淵源，期待其推動化學學科發展並帶動多學科交叉突破，助力清華邁向世界一流大學前列。

亞基稱，對科學的熱愛驅使其跨越地域與文化，在材料科學領域持續深耕，並聚焦水資源、碳中和與永續發展等全球議題。他提到，選擇北京清華，將以更飽滿的熱情與更宏大的抱負開啟科研與育人的全新征程。期待與清華同仁一道，回應時代命題，開拓知識邊界，讓創新成果服務世界。

新浪財經指，亞基為美籍約旦裔材料化學家，一九六五年生於約旦安曼，曾任加州大學柏克萊分校講座教授及勞倫斯柏克萊國家實驗室研究員，也是多國科學院院士。他於二○二二年任北京清華名譽教授，此次轉為全職任教。亞基已發表相關論文超三百篇，在「自然」、「科學」兩大頂級期刊發表逾卅篇。

亞基研究涵蓋金屬有機框架材料（MOFs）、共價有機框架材料（COFs）等新型材料，並開創「網狀化學」，推動碳捕獲、氫能與空氣取水等應用。他與羅布森、北川進，共同獲得二○二五年諾貝爾化學獎。