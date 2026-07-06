快訊

台股吸錢…市場資金緊 央行釋放逾兆活水

世足賽／森巴軍團擋不下哈蘭德！進球機器兩度破門率挪威2比1淘汰巴西

聽新聞
0:00 / 0:00

陸全球攬才 諾獎得主入職北京清華

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

二○二五年諾貝爾化學獎得主、美籍約旦裔化學材料學家亞基，近日全職加盟北京清華大學，受聘為講座教授，引發關注。北京清華大學三日舉行聘任儀式，校方表示其加入有助推動化學及交叉學科前沿研究發展，並強化高端人才布局。

港媒明報指，大陸近年在全球搶奪頂尖學者。一九八八年諾貝爾化學獎得主、德國生物化學家米歇爾，四月全職擔任吉林大學教授。諾貝爾經濟學獎得主迪布維格，早前表示將重返西南財經大學任教。

據北京清華大學發布，三日舉行亞基講座教授聘任儀式，校長李路明出席表示，高層次人才加盟對提升辦學水準意義重大，學校正持續延攬全球頂尖學者。他指出，亞基是全球頂尖化學材料學家，與清華有深厚淵源，期待其推動化學學科發展並帶動多學科交叉突破，助力清華邁向世界一流大學前列。

亞基稱，對科學的熱愛驅使其跨越地域與文化，在材料科學領域持續深耕，並聚焦水資源、碳中和與永續發展等全球議題。他提到，選擇北京清華，將以更飽滿的熱情與更宏大的抱負開啟科研與育人的全新征程。期待與清華同仁一道，回應時代命題，開拓知識邊界，讓創新成果服務世界。

新浪財經指，亞基為美籍約旦裔材料化學家，一九六五年生於約旦安曼，曾任加州大學柏克萊分校講座教授及勞倫斯柏克萊國家實驗室研究員，也是多國科學院院士。他於二○二二年任北京清華名譽教授，此次轉為全職任教。亞基已發表相關論文超三百篇，在「自然」、「科學」兩大頂級期刊發表逾卅篇。

亞基研究涵蓋金屬有機框架材料（MOFs）、共價有機框架材料（COFs）等新型材料，並開創「網狀化學」，推動碳捕獲、氫能與空氣取水等應用。他與羅布森、北川進，共同獲得二○二五年諾貝爾化學獎。

北京清華大學 諾貝爾

延伸閱讀

搶奪頂尖學者！美國諾貝爾化學獎得主赴北京清華任教

林島諾貝爾獎得主會議 中研院2年輕學者受邀

蔣方舟駁論文造假 反控遭網暴 清華教授：歡迎告我

突破1700奈米發光限制 台大研究登頂尖期刊 助攻生醫成像、夜視照明

相關新聞

陸快遞 前6月逾千億件

中國大陸國家郵政局四日公布的監測數據顯示，截至六月三十日，二○二六年大陸快遞業務量已超一千億件，比二○二五年達到千億件提前了九天。郵政快遞業發展的韌性，折射出大陸消費市場平穩增長。

德陽品牌 杭州展魅力

七月二日至五日，四川德陽城市品牌推廣活動（杭州站）在浙江杭州舉行，集中展示「世界三星堆、安逸游德陽」的城市魅力，全面呈現德陽產業活力、文化底蘊與城市機遇。

玉溪榴花杯匹克球賽 兩岸競技

以球為媒牽兩岸，榴花綻放聚玉溪。七月三日，二○二六「榴花杯」海峽兩岸民間匹克球（玉溪）交流賽，在雲南玉溪市映月潭體育公園開幕。賽事設置公開組、精英組兩大組別，包含男雙、女雙、混雙三大競賽專案，依次開展小組賽、半決賽、決賽及頒獎儀式，匯聚台灣、湖南、天津、雲南等兩岸近百名運動員同台競技。

領益智造 15分鐘組好機器人

京津冀首座具身智慧超級工廠，領益智造北京工廠近日在亦莊規模化投產。在這裡，一台人形機器人最快只需十五分鐘就可以整裝下線。根據規畫，這座超級工廠將逐步提升年產能，二○二六年實現一萬台套，二○二七年達到兩萬台套，二○三○年達到五十萬台套。

陸股洗牌 深圳兆元級企業 工業富聯獨撐

大陸Ａ股「兆元市值俱樂部」出現新變化。截至二○二六上半年，深圳股市中，原有四家市值達人民幣兆元級的上市公司，如今僅剩台資「工業富聯」，比亞迪、中國平安及招商銀行市值均已跌破人民幣一兆元。其中，比亞迪股價更較高點大幅回落近百分之四十。

東亞升溫 俄艦抵青島 中俄今起黃海聯演

中國大陸與俄羅斯繼六月廿七日進行聯合空中戰略巡航後，兩國海軍自今日起在青島附近海空域舉行「海上聯合-二○二六」聯合演習。演習結束後還將赴太平洋相關海域聯合巡航。俄羅斯海軍參演艦艇編隊昨抵山東青島，雙方參演兵力集結完畢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。