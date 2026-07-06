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東亞升溫…俄艦抵青島 中俄6日起黃海聯演

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
中國大陸與俄羅斯海軍今起舉行「海上聯合-二○二六」聯合演習，此後還將赴太平洋相關海域聯合巡航。圖為參加演習的俄海軍「瓦良格」號導彈巡洋艦昨靠泊青島某軍港。 新華社
中國大陸與俄羅斯海軍今起舉行「海上聯合-二○二六」聯合演習，此後還將赴太平洋相關海域聯合巡航。圖為參加演習的俄海軍「瓦良格」號導彈巡洋艦昨靠泊青島某軍港。 新華社

中國大陸與俄羅斯繼六月廿七日進行聯合空中戰略巡航後，兩國海軍自今日起在青島附近海空域舉行「海上聯合-二○二六」聯合演習。演習結束後還將赴太平洋相關海域聯合巡航。俄羅斯海軍參演艦艇編隊昨抵山東青島，雙方參演兵力集結完畢。

外媒報導關注，參加中俄聯合演習的俄羅斯海軍艦艇編隊中，包括「瓦良格」號導彈巡洋艦。瓦良格號導彈巡洋艦有「航母殺手」之稱，其標誌性裝備是艦首左右兩舷的八座雙聯裝遠程超音速反艦導彈。

大陸國防部發布，這是中俄兩軍年度合作計畫內安排。聯演結束後，雙方部分兵力將赴太平洋相關海域組織海上聯合巡航，旨在攜手應對安全挑戰，共同維護地區和平穩定。

俄羅斯衛星通訊社報導，「海上聯合-二○二六」演習將於七月六日至十三日在黃海水域舉行。雙方將在海軍航空兵支援下，協同演練聯合搜救行動，並進行反潛、防空作戰及聯合火砲射擊訓練。

中新社報導，參加聯合演習的俄羅斯海軍艦艇編隊五日抵達山東青島某軍港，與中方參演兵力會合，中方在碼頭為俄方舉行歡迎儀式。上午十時，俄海軍「瓦良格」號導彈巡洋艦靠泊完畢後，俄方編隊指揮員及各艦艦長離艦登岸，雙方並在歡迎儀式致詞。

此次演習，俄方參演兵力由「瓦良格」號導彈巡洋艦、「凜冽」號護衛艦、「烏法」號大型潛艇和「伊戈爾・別洛烏索夫」號救生船等組成。

中方參演兵力主要包括導彈驅逐艦開封艦、鞍山艦，導彈護衛艦蕪湖艦，綜合補給艦可可西里湖艦、援潛救生船陽澄湖船和一艘潛艇。除了水面艦艇及潛艇外，雙方還派出艦載直升機、陸戰隊員等參演。

報導稱，此次演習以「聯合應對海上安全威脅」為課題，分為兵力集結、港岸籌畫和海上演練三個階段。雙方在港岸階段將進行禮節性會見、聯合籌畫、專業研討交流。進入海上演練階段後，將開展聯合偵察、防空反導、對海打擊等多個科目演練。

中俄「海上聯合」系列演習已成兩軍年度合作項目，兩國自二○二一年起，每年定期在西太平洋海域開展海上聯合巡航。去年中俄「海上聯合-二○二五」曾在俄羅斯海參崴附近海空域舉行，演習後雙方也赴西太平洋相關海域組織海上聯合巡航。

青島 俄羅斯 演習

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