聽新聞
0:00 / 0:00

日防衛省：至少7共艦赴西太平洋

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

東亞局勢持續升高，日本防衛省統合幕僚監部數據顯示，六月下旬以來，多艘中國海軍艦艇頻繁橫穿日本周邊要道，赴西太平洋海域活動，日方累計發布相關通報十次，其中六月廿九日單日最高達五次。統計顯示，涉及艦艇包括驅逐艦、護衛艦及補給艦等多型艦隻，活動範圍涵蓋日本海及西太平洋多個方向。

俄通社引述日本官方數據統計稱，解放軍海軍目前至少有七艘軍艦，部署在西太平洋。

據日本防衛省統合幕僚監部網站消息，六月廿四日至廿五日，○五二Ｄ導彈驅逐艦西寧艦和貴陽艦經對馬海峽進入日本海；六月廿六日，○五四Ａ導彈護衛艦安陽艦經宮古海峽進入西太平洋；六月廿七日，○五二Ｄ導彈驅逐艦蘇州艦經橫當水道進入西太平洋；六月廿七日至廿八日，○五四Ａ導彈護衛艦鹽城艦、一艘綜合補給艦及○五五驅逐艦南昌艦經大隅海峽進入西太平洋。

在此同時，六月廿九日至七月一日間，共軍相關艦艇活動持續。六月廿九日，解放軍海軍電子偵察船，經橫當水道進入西太平洋；六月廿九日，○五二Ｃ導彈驅逐艦西安艦，經大隅海峽進入太平洋；六月卅日，○五五驅逐艦東莞艦，經宮古海峽進入太平洋；七月一日，○五四Ａ導彈護衛艦湘潭艦，經宮古海峽進入東海。

央視軍事引述軍事專家杜文龍表示，中國海軍在第一島鏈密集展開實戰演訓，主要目的有二：一、顯示中國海軍實戰水準，編隊訓練、遠洋訓練、實戰訓練相互組合；二、切斷周邊軍演形成的「演習鏈」。

杜文龍稱，特別是美國所主導的「肩並肩」演習，包括「堅毅之龍」、「勇敢盾牌」等演習都在周邊進行，說明周邊大國與盟國相互組合，正在把「第一島鏈」變成「演習鏈」。而解放軍必須顯示自己在周邊的能力，透過艦艇反覆穿越，證明針對中國周邊所謂演習鏈、導彈鏈，將被逐個打破。

日本 解放軍

延伸閱讀

大陸7艘軍艦部署西太平洋 一周穿越日本4要道

中俄將舉行「海上聯合-2026」軍演 展開太平洋聯合巡航

趙建民／東亞風雲再起 台灣戰略迷惘

台灣東部海域 共艦「常態化」巡查 海巡署雙艦監控

相關新聞

東亞升溫 俄艦抵青島 中俄今起黃海聯演

中國大陸與俄羅斯繼六月廿七日進行聯合空中戰略巡航後，兩國海軍自今日起在青島附近海空域舉行「海上聯合-二○二六」聯合演習。演習結束後還將赴太平洋相關海域聯合巡航。俄羅斯海軍參演艦艇編隊昨抵山東青島，雙方參演兵力集結完畢。

日防衛省：至少7共艦赴西太平洋

東亞局勢持續升高，日本防衛省統合幕僚監部數據顯示，六月下旬以來，多艘中國海軍艦艇頻繁橫穿日本周邊要道，赴西太平洋海域活動，日方累計發布相關通報十次，其中六月廿九日單日最高達五次。統計顯示，涉及艦艇包括驅逐艦、護衛艦及補給艦等多型艦隻，活動範圍涵蓋日本海及西太平洋多個方向。

電車發威 陸車歐洲銷量 首超日系車

在歐洲車市電動化轉型持續推進之際，中國大陸車企在純電與混合動力產品帶動下加速搶占該市場。歐洲汽車製造商協會（ＡＣＥＡ）數據顯示，五月大陸車在歐洲卅一國新車註冊量首次超越日本車企。分析認為這一數據反映歐洲燃油車市場收縮與產品結構轉換正在重塑競爭格局。

陸全球攬才 諾獎得主入職北京清華

二○二五年諾貝爾化學獎得主、美籍約旦裔化學材料學家亞基，近日全職加盟北京清華大學，受聘為講座教授，引發關注。北京清華大學三日舉行聘任儀式，校方表示其加入有助推動化學及交叉學科前沿研究發展，並強化高端人才布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。