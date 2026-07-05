中國大陸考慮 降低對科學研究在國外發表補助

中國大陸正在考慮減少對科研人員在外國期刊發表研究的補助，擔心學術發表可能成為中國大陸洩露工業與科技創新的管道。北京當局可能要求各大學及研究機構，降低或取消對論文發表在國際期刊所給予的權重。

英國金融時報報（FT）報導，中國大陸出於國安考量，希望在評估科研人員及研究所績效時，能降低對科學引文索引指數（SCI）的依賴。不願具名的前官員表示，「要解決此一問題，學者的資歷提昇必須與SCI脫鉤」。

中國大陸當局去年8月開始加強對監督國內論文在國外學術期刊上發表，鼓勵國內學者在國內期刊發表具高度影響力的作品。中國國家安全部6月時指出，一位研究人員為了自己的論文能夠被國際期刊與學術會議所接受，洩露了「重要的技術細節」。國家科學及技術委員會等多個政府部門正在考慮一項架構，將國安考慮納入科學評等之中。

一位跨國科學出版品主管表示，中國大陸從今年初以來提交的論文數量已減少；另一位人士表示，已經注意到中國大陸科研人員承受在國內期刊上發表的壓力。

華府昆西國家事務研究所高級研究員西蒙表示，「中國科學體系已經從急起直追模式，轉變成強權模式。中國不再是知識取得國家」。