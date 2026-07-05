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解放軍38歲海軍上校飛行訓練任務殉職 最高禮儀舉行告別式
解放軍南部戰區海軍上校38歲的方明在執行飛行訓練任務時殉職，7月3日在方明家鄉安徽廬江縣出殯，當地以最高禮儀為他舉行告別儀式。官方並未披露方明殉職的細節。
據廬江縣官方微信公眾號「微聚廬江」7月3日發布消息，38歲的解放軍某部戰術指揮長方明，6月10日在執行飛行訓練任務時以身殉職，壯烈犧牲。解放軍南部戰區海軍航空兵政治工作部已經評定方明為烈士。
官方資料顯示，方明1988年出生，廬江縣廬城鎮人，2006年9月參軍入伍，中共黨員，海軍上校軍銜，生前是解放軍南部戰區海軍航空兵某部戰術指揮長。2018年立三等功一次，2022年立戰備訓練二等功一次。
方明的告別儀式在廬江縣殯儀館舉行。方明的遺屬、親屬，廬江縣委、縣政府、廬江縣人武部、解放軍南部戰區某部相關負責人，縣委、縣政府相關部門、鎮街負責人以及社會各界代表等200多人參加告別儀式。
廬江縣人武部負責人在告別式現場宣讀放軍南部戰區海軍航空兵政治工作部關於評定方明為烈士的決定。
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文章授權轉載自《香港01》
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