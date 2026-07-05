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前律師張凱因錫安教會案遭吊銷執照 籲有人負責

中央社／ 北京5日電

北京錫安教會牧師金明日4日獲釋抵美。前律師張凱說，自己因代理此案被吊銷執照，還有多位律師受牽連，這起案件造成惡劣國際影響和法治破壞，必須有人為此承擔法律和政治責任。

張凱下午在微信朋友圈發文說，北京凱門律師事務所接手錫安教會案件之後，主任張凱律師被吊銷執照，3名律師被停業半年，多名律師被司法局直接威脅恐嚇，要求必須離開凱門律所並解除錫安教會案件的委託。

他說，該案造成了惡劣國際影響和對法治的破壞，必須有人為此承擔法律和政治責任。

金明日4日無罪釋放並抵達美國洛杉磯，與妻女團聚。據對華援助協會（ChinaAid），護送其登機的中方官員表示，這是5月中旬中美元首「川習會」達成的人道安排，作為美國獨立紀念日的一項善意舉措。

錫安教會屬於未註冊的家庭教會，2019年北京主堂遭強制關閉。許多家庭教會不願意登記註冊的原因，包括不認可官方政治導向的宗教政策，以及每週聚會講道內容必須先報備審核等作法。

2025年10月，錫安教會被大規模抓捕，約30名牧者和教友被警方帶走。其後有18名牧者和教友被廣西北海市檢察院批准逮捕。此次金明日獲釋前，今年6月下旬已有9名被捕基督徒獲准取保候審。

香港基督教媒體時代論壇4月初報導，錫安教會人士3月底表示，為該教會辯護的凱門律師事務所面臨前所未有的執業阻力。司法局脅迫他們自行註銷事務所，代理此教案的多名律師均被停業半年，而張凱更被吊銷執照。

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