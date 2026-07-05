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陸菲外交官員工作磋商 陸媒警告：中國的耐心有限

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸與菲律賓儘管紛爭不斷，大陸外交部亞洲司司長劉勁松（圖右）仍於6月30日，在馬尼拉與菲律賓外交部部長助理兼亞太司長阿爾費雷斯舉行工作磋商。圖／取自大陸外交部網站
中國大陸與菲律賓儘管紛爭不斷，大陸外交部亞洲司司長劉勁松（圖右）仍於6月30日，在馬尼拉與菲律賓外交部部長助理兼亞太司長阿爾費雷斯舉行工作磋商。圖／取自大陸外交部網站

根據大陸外交部新聞稿，6月30日，大陸外交部亞洲司司長劉勁松在馬尼拉與菲律賓外交部部長助理兼亞太司長阿爾費雷斯舉行工作磋商，並與菲副外長艾雷拉-林會見。具新華社背景的微信公眾號《牛彈琴》指出，菲律賓至少向中國承諾了三點，包括充分理解和尊重中國政府關於只有一個中國、台灣是中國領土不可分割的一部分的立場。

劉勁松表示，中方重視菲方加強對話、改善關係的願望，始終堅持與鄰為善、以鄰為伴。希望菲方重信守諾、言行一致，為推動中菲關係改善創造條件，維護區域合作正確方向。劉勁松並就近期菲方一系列「負面動向」表達嚴正關切。

《牛彈琴》表示，從最後結果看，中菲這次正面接觸，還是頗有成果。菲方明確表態：高度重視對華關係，致力於落實兩國領導人共識，珍視對話進程，希改善雙邊關係。尤其是這7個字，「希改善雙邊關係」！菲律賓應該也意識到問題的嚴重性。

《牛彈琴》指出，菲律賓最近有一系列挑釁中國的行為。包括：毫無理由，大肆抓捕中國人；與日本沆瀣一氣，嚴重侵犯中國主權。尤其是在菲律賓遭遇困境時，中國伸出援手，提供化肥、燃料等一系列物資。但菲國防部長特奧多羅「毫無感恩」，居然稱中方提供的援助是包裝和欺騙。

《牛彈琴》認為，中菲關係又到了一個新的十字路口。借劉勁松這次訪問菲律賓，菲方作出三點鄭重承諾：

一、在台灣問題上，菲律賓明確：承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，充分理解和尊重中國政府關於只有一個中國、台灣是中國領土不可分割的一部分的立場；

二、在南海問題上，菲方承諾：願同中方通過建設性的方式管控分歧、避免意外；

三、事關東協會議，菲律賓承諾：將以審慎負責態度履行東協輪值主席國職責，不會將雙邊爭議帶入東協會議

文章稱，在中菲這次磋商，菲律賓的態度有了微妙且重大的變化，但針對中菲關係還是要堅決鬥爭，否則菲律賓顯然還會「一條道走到黑」，肯定各種小動作不斷。「該迎頭痛擊時，就得迎頭痛擊；該猛烈抨擊時，就要猛烈抨擊」。

其次，要保持清醒冷靜。《牛彈琴》表示，這已不是菲律賓第一次對中國做出承諾。因此，劉勁松特別說：希望菲方重信守諾、言行一致。

《牛彈琴》最後警告菲律賓稱，中國對菲律賓保持了足夠的耐心，還總是試圖跟菲律賓講理，有時還忍不住伸手幫一把，如果換做美國，如果和美國有島嶼爭端，美國有這樣的耐心嗎？分分鐘可能就軍艦大炮上了。但中國的耐心也是有限度的，別真把中國逼到「是可忍孰不可忍」的境地。

菲律賓 外交部 亞太

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