快訊

強颱巴威即將猛撲！日本氣象廳預測路徑曝 估這時間影響沖繩

周三前持續增強！強颱巴威暴風侵襲機率擴大 9縣市逾4成「宜蘭飆49％」

搶奪頂尖學者！美國諾貝爾化學獎得主赴北京清華任教引各界關注

聽新聞
0:00 / 0:00

解放軍將在長江下游水域進行軍事活動 已發布航行警告

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
據中國海事局網站7月3日消息，黃石海事局發布航行警告指出，中共解放軍某部隊擬於2026年7月8日在長江下游黃岡公鐵大橋附近水域進行軍事活動，並將對周邊水域實施臨時交通管制。圖／取自中國海事局網站
據中國海事局網站7月3日消息，黃石海事局發布航行警告指出，中共解放軍某部隊擬於2026年7月8日在長江下游黃岡公鐵大橋附近水域進行軍事活動，並將對周邊水域實施臨時交通管制。圖／取自中國海事局網站

湖北黃石海事局近日發布航行警告，解放軍將於7月8日在長江下游黃岡公鐵大橋附近水域進行軍事活動，期間相關水域將實施臨時交通管制，禁止船舶進入作業區域。海事部門並要求過往船舶提前選擇安全水域錨泊避讓。

據中國海事局網站7月3日消息，湖北黃石海事局發布航行警告指出，中共解放軍某部隊擬於2026年7月8日在長江下游黃岡公鐵大橋附近水域進行軍事活動，並將對周邊水域實施臨時交通管制。

航行警告顯示，軍事活動時間為2026年7月8日10時至14時；活動水域為磧磯港#7紅浮與磧磯港#5白危浮連線，至路家灣側面岸標與沙洲#8白浮連線之間所圍水域，約長江下游航道里程958至980公里。

黃石海事局指出，軍事活動期間禁止船舶駛入相關水域，過往船舶應提前選擇安全水域錨泊；活動結束後，船舶須服從現場海巡艇指揮有序通過，並明確「活動結束，不另行通告」。

解放軍 中共

延伸閱讀

趙建民／東亞風雲再起 台灣戰略迷惘

台灣東部海域 共艦「常態化」巡查 海巡署雙艦監控

全民運動署宣導水域安全 盼落實防溺優先於救溺

日防衛省：共軍至少7艦橫穿日周邊海域 赴西太平洋

相關新聞

陸菲外交官員工作磋商 陸媒警告：中國的耐心有限

根據大陸外交部新聞稿，6月30日，大陸外交部亞洲司司長劉勁松在馬尼拉與菲律賓外交部部長助理兼亞太司長阿爾費雷斯舉行工作磋商，並與菲副外長艾雷拉-林會見。具新華社背景的微信公眾號《牛彈琴》指出，菲律賓至少向中國承諾了三點，包括充分理解和尊重中國政府關於只有一個中國、台灣是中國領土不可分割的一部分的立場。

解放軍將在長江下游水域進行軍事活動 已發布航行警告

湖北黃石海事局近日發布航行警告，解放軍將於7月8日在長江下游黃岡公鐵大橋附近水域進行軍事活動，期間相關水域將實施臨時交通管制，禁止船舶進入作業區域。海事部門並要求過往船舶提前選擇安全水域錨泊避讓。

習近平「超級幕僚長」蔡奇！把關忠誠新血助完成2大業 曾訪台灣讚這事

紐約時報5日報導，中國大陸國家主席習近平準備在2027年底尋求延續總書記任期，眼前一大考驗是補上高層新血，同時確保大權不被稀釋。多年親信蔡奇正是習近平最倚重的幫手。蔡奇6月初接掌中共中央黨校，將協助物色、審查未來高層人事，打造能為習近平完成「2個大業」的新班底，這兩個大業分別是把中國推向科技強權，以及將台灣納入北京控制。

共軍首艘輕型航艦來了！央視官宣：四川艦已安裝阻攔索

中共解放軍即將迎來首艘輕型航空母艦。央視新聞5日報導，解放軍海軍新一代兩棲攻擊艦076型兩棲攻擊艦「四川艦」，繼2024年12月27日下水、2025年11月完成首次航行試驗，如今，甲板已劃線，阻攔索已安裝。

香港35+案出獄 前民主黨副主席尹兆堅：期待人生下階段

2020年香港立法會選舉民主派「35+」初選，案件45人遭判違反港區國安法的「串謀顛覆國家政權罪」，刑期4年2個月到10年不等。現年57歲的前香港民主黨副主席尹兆堅於4日服刑期滿獲釋，至今同案累計有21人出獄。

王毅會丹麥外長 駁貿易失衡責任及援俄指控

中國外長王毅近日訪問北歐四國期間，與丹麥外交大臣拉斯穆森(Lars Løkke Rasmussen)會談，雙方就中歐貿易與俄烏戰爭議題交換意見。丹麥方面會後表示，已向中方直接提出貿易失衡與疑似支持俄羅斯等關切，但中方予以否認相關指控。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。