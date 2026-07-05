解放軍將在長江下游水域進行軍事活動 已發布航行警告

紐約時報5日報導，中國大陸國家主席習近平準備在2027年底尋求延續總書記任期，眼前一大考驗是補上高層新血，同時確保大權不被稀釋。多年親信蔡奇正是習近平最倚重的幫手。蔡奇6月初接掌中共中央黨校，將協助物色、審查未來高層人事，打造能為習近平完成「2個大業」的新班底，這兩個大業分別是把中國推向科技強權，以及將台灣納入北京控制。

2026-07-05 15:54