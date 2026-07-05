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解放軍將在長江下游水域進行軍事活動 已發布航行警告
湖北黃石海事局近日發布航行警告，解放軍將於7月8日在長江下游黃岡公鐵大橋附近水域進行軍事活動，期間相關水域將實施臨時交通管制，禁止船舶進入作業區域。海事部門並要求過往船舶提前選擇安全水域錨泊避讓。
據中國海事局網站7月3日消息，湖北黃石海事局發布航行警告指出，中共解放軍某部隊擬於2026年7月8日在長江下游黃岡公鐵大橋附近水域進行軍事活動，並將對周邊水域實施臨時交通管制。
航行警告顯示，軍事活動時間為2026年7月8日10時至14時；活動水域為磧磯港#7紅浮與磧磯港#5白危浮連線，至路家灣側面岸標與沙洲#8白浮連線之間所圍水域，約長江下游航道里程958至980公里。
黃石海事局指出，軍事活動期間禁止船舶駛入相關水域，過往船舶應提前選擇安全水域錨泊；活動結束後，船舶須服從現場海巡艇指揮有序通過，並明確「活動結束，不另行通告」。
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