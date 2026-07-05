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中共加強與歐貿易談判 外長王毅訪北歐碰軟釘子

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】中國近日對外確定與歐洲貿易談判時間，但外長王毅訪問北歐碰到軟釘子！由於歐盟希望緩解與中國的貿易逆差，近期確定與中國秋季舉行談判，且每年都會定期舉行；近日中國也希望加強北歐國家的關係，但外交部長王毅出訪瑞典時，瑞典提出希望中國對俄羅斯施壓，結束俄烏戰爭。

歐盼對中貿易更平衡

根據《美聯社》報導，中國商務部近日表示，中國和歐盟將每年舉行一到兩次部長級貿易會談，雙方將努力增加和重新平衡貿易。歐盟對華貿易逆差已擴大到3600億歐元，中國汽車和電池等產品正日益成為出口到歐盟的主要商品。外交部發言人何亞東表示，中國將邀請歐盟貿易專員謝夫喬維奇今年秋天訪問中國。

由於中歐貿易逆差擴大，謝夫喬維奇強調，他已設定10月為貿易再平衡取得實質成果的最後期限。歐盟近日為了保護鋼鐵業，還有限制電子商務小包裹而採取的新措施生效，就是主要針對中國的措施。中國則表示願意增加從歐盟的進口，但希望歐盟放鬆對中國高科技產品的出口限制。

中國近來拉攏北歐

不過近年來，西方國家對於中國的關鍵基礎設備多有敏感，6月G7領導人的聯合聲明指出，將加強關鍵礦產的供應鏈建設，這些礦產對許多高科技和國防領域至關重要，以減少對中國的依賴。

但中國也積極拉攏許多歐洲國家，《路透社》提到中國外交部長王毅就出訪北歐諸國，包括丹麥、瑞典、芬蘭與挪威，希望強化彼此科技、創新、綠色運輸、健康產業與旅遊業的交流。

土耳其通訊社》提到，在瑞典時，王毅曾表達希望與瑞典深化關係、增加貿易的意願。雖然瑞典是中國在北歐最大的貿易夥伴，但瑞典政府仍期盼中國在俄烏戰爭中對俄施壓與緩解對歐貿易赤字，剛好就是雙方摩擦最多的地方。

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中共 王毅 俄羅斯 委內瑞拉

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