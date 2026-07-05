北京錫安教會牧師美國慶日獲釋 家屬感謝川普

北京錫安教會牧師金明日在7月4日美國建國250周年這天獲中共釋放，並已安全抵達美國洛杉磯。其家人發表聲明，感謝美國總統川普及其政府的協助，並稱此一結果為「奇蹟」。美國「對華援助協會」新聞稿則指，護送其登機的中方官員說，此次獲釋為美中元首交流後促成的人道安排，並作美國獨立日的善意舉措。

美國之音報導，金明日女兒金婷雅當地時間7月4日發表聲明說，「衷心感謝大家自始至終給予的支持與祈禱。我們確實見證了奇蹟，內心充滿了難以言表的喜悅」。聲明中亦對川普及其政府表達感謝，「我們（金明日家人們）感謝川普總統及其政府展現出的卓越領導力」。同時，聲明稱，若沒有「習近平主席的直接干預，這一切都不可能實現」。

報導稱，自金明日2025年10月被逮捕後，美國政界持續關注該案。在川普5月到北京訪問前，美國國會參眾兩院於5月13日先後無異議通過決議案，呼籲川普訪京期間推動釋放包括金明日在內的多位政治犯和宗教人士。

川普在出發前往中國大陸前表示，他在北京會向中國大陸國家主席習近平提出黎智英以及金明日的案件。在返美機上，他向隨行記者透露，習近平正在考慮釋放金明日。

此前，金婷雅5月19日受訪時也一再表達對川普的感謝，稱「中美關係有可能是我們這一時代最大的一個課題，在（美中峰會）這麼重要的一個會議上，他還抽出空來為我爸爸發聲，我真的非常感謝。」

根據美國「對華援助協會」7月4日晚發布的新聞稿，金明日於北京時間7月4日中午仍身處中國大陸看守所，數小時後即搭機抵達美國；護送其登機的中方官員表示，「此次獲釋是美中元首交流後促成的人道安排」，同時也是作為美國獨立日的一項善意舉措。

另，金明日家人在聲明中還稱，希望金明日被釋放象徵「中國信眾的處境以及兩國關係將迎來積極的轉機」，「由於事態發展極為迅速，懇請大家繼續為我們祈禱並給予耐心，陪伴我們度過這一關鍵時刻。」

中共近年透過修法與高壓執法，嚴厲打擊未經官方登記的宗教團體與境外宗教人士。陸委會主委邱垂正6月曾在立法院曾提到，對於宗教團體要多做宣導，特別是有些教派赴中國大陸的風險滿高的，如一貫道。截至目前為止因宗教因素遭中共有關部門逮捕關押的已有20多人，其中一貫道道親就有17人，僅3人獲釋。

邱垂正當時還指，中共相關單位已把一貫道跟法輪功列為「邪教組織」，若按中共刑法300條成立的話，至少是三年以上徒刑。基於這個風險，陸委會與內政部已積極跟宗教團體說明，不要以為中國大陸有宗教自由可任意傳教，特別是一貫道道親赴陸傳教要格外小心。