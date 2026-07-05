日防衛省：共軍至少7艦橫穿日周邊海域 赴西太平洋

東亞緊張局勢持續升高，日本防衛省統合幕僚監部數據顯示，自6月下旬來，多艘中國海軍艦艇頻繁橫穿日本周邊要道，赴西太平洋海域活動，日方累計發布相關通報10次，其中29日單日最高達5次。統計顯示，涉及艦艇包括驅逐艦、護衛艦及補給艦等多型艦隻，活動範圍涵蓋日本海及西太平洋多個方向。

據日本防衛省統合幕僚監部網站消息，6月24日至25日，052D導彈驅逐艦西寧艦和貴陽艦經對馬海峽進入日本海；6月26日，054A導彈護衛艦安陽艦經宮古海峽進入西太平洋；6月27日，052D導彈驅逐艦蘇州艦經橫當水道進入西太平洋；6月27日至28日，054A導彈護衛艦鹽城艦、一艘綜合補給艦及055驅逐艦南昌艦經大隅海峽進入西太平洋。

在此同時，6月29日至7月1日間，共軍相關艦艇活動持續。6月29日，解放軍海軍電子偵察船，經橫當水道進入西太平洋；6月29日，052C導彈驅逐艦西安艦，經大隅海峽進入太平洋；6月30日，055驅逐艦東莞艦，經宮古海峽進入太平洋；7月1日，054A導彈護衛艦湘潭艦，經宮古海峽進入東海。

俄通社引述日本官方數據統計稱，解放軍海軍目前至少有7艘軍艦，部署在西太平洋。

央視軍事引述軍事專家杜文龍表示，中國海軍在第一島鏈密集展開實戰演訓，主要目的有二：

一、顯示中國海軍實戰水準，編隊訓、遠洋訓練、實戰訓練相互組合；

二、切斷周邊頻繁軍演所形成的「演習鏈」。

杜文龍指，特別是美國所主導的「肩並肩」演習，包括「堅毅之龍」、「勇敢盾牌」等演習都在周邊密切進行，這說明周邊大國與盟國相互組合，正在把「第一島鏈」變成「演習鏈」。

杜文龍認為，解放軍「海軍必須顯示自己在周邊的能力，透過艦艇反覆穿越，證明針對中國周邊所謂的『演習鏈』、『導彈鏈』，包括其他的『能力鏈』，都將被中國海軍的遠洋能力逐個打破」。

此前，大陸國防部新聞發言人表示，日方如此關注中國軍艦動向是有「小心機」的，恐怕是想通過炒作中國軍隊行動來刷「存在感」，為自身謀求軍事擴張製造藉口。

日本防衛省統合幕僚監部數據顯示，自6月下旬來，多艘中國海軍艦艇頻繁穿越日本周邊海空通道，並在西太平洋海域活動，日方累計發布相關通報10次，其中29日單日最高達5次。圖／取自日本防衛省統合幕僚監部網站