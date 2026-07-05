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伊朗稱中國等友好國家 將在荷莫茲海峽獲「特殊照顧」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
伊朗駐北京大使法茲里近日稱，伊朗在決定對使用荷莫茲海峽船隻收取服務費的水準和性質時，將對中國大陸及其他友好國家給予「特殊待遇」。圖為阿曼沿岸近日可見荷莫茲海峽上有多艘船舶。路透
伊朗駐北京大使法茲里近日稱，伊朗在決定對使用荷莫茲海峽船隻收取服務費的水準和性質時，將對中國大陸及其他友好國家給予「特殊待遇」。圖為阿曼沿岸近日可見荷莫茲海峽上有多艘船舶。路透

中東衝突持續，伊朗駐北京大使法茲里（Abdolreza Rahmani Fazli）近日表示，德黑蘭在決定對使用荷莫茲海峽船隻收取服務費的水準和性質時，將對中國大陸及其他友好國家給予「特殊待遇」。

彭博報導，法茲里近日在第14屆世界和平論壇稱，在美國以色列與伊朗持續四個月的戰爭結束後，這條對能源供應至關重要的水道如今已成為「國家安全」問題。因此，「在阿曼的協作與合作下，荷莫茲海峽將作出新的安排」。

法茲里表示，「我們（伊朗）肯定會對中國給予特殊照顧，因為中國是友好國家。」他沒有具體說明這些特殊考慮將包含哪些內容，僅強調「我們應該對友好國家給予特殊待遇」。

伊朗議會議長卡利巴夫7月3日會晤代表大陸方面出席的大陸全國人大副委員長何維時表示，伊朗已經解決了大陸船隻在荷莫茲海峽的過境問題，「中國在我們困難時期一直與我們站在一起」。他也稱伊朗絕不允許美國干涉該海峽事務，並指提升伊中關係將有助於緩解全球緊張局勢。

另，觀察者網提到，伊朗副總統兼環境署署長安薩里（Shina Ansari）日前曾透露，伊方已啟動「荷莫茲海峽環境服務收費條例」制定，初步草案近日完成，但收費標準及具體徵收機制尚未最終確定。法茲里則重申，伊朗將依規收取符合國際標準的常規服務費用，涵蓋安全保障與環境服務等相關成本，以及涉及伊朗水域的船舶保險費用。這些做法屬於國際通用合規舉措，並非單方面增設特殊條款。

彭博指出，7月3至4日期間，至少有8艘試圖沿阿曼海岸駛離波斯灣的船隻掉頭返航，「這再次表明重新開放海峽仍充滿複雜性」。根據美伊此前簽署的諒解備忘錄，在雙方為期60天的最終協議談判期間，船隻可免費且安全通過荷莫茲海峽，伊朗須與阿曼就海峽之後的管理展開對話。

此前，大陸外交部發言人郭嘉昆7月3日表示，荷莫茲海峽是用於國際航行的海峽，盡早恢復海峽安全、自由通行，符合各方利益。海峽通航問題應該得到妥善處理，穩妥回應國際社會的普遍關切。中方願同有關國家和國際社會就此保持溝通。

伊朗 荷莫茲海峽 中東 中國 以色列 美國

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