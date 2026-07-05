中共105周年黨慶 習近平覆電金正恩：推動中朝關係穩定發展

7月1日為中共建黨105周年，北韓領導人金正恩當日致電中共總書記習近平祝賀，並重申推動朝中關係發展，形容兩人近期於平壤會晤為「歷史性契機」，強調將加強兩國互信與友誼。朝中社5日報導，習近平覆電感謝祝賀，並表示願與金正恩一道落實雙方重要共識，引領中朝關係長期健康穩定發展。習近平並指，中國共產黨和朝鮮勞動黨長期在革命與建設歷程中休戚與共，為兩國友誼延續注入動力。

朝中社指，金正恩收到習近平7月1日發來的覆電。習近平在覆電中說，在中國共產黨成立105周年之際，金正恩發來熱情洋溢的賀電，充分體現了金正恩和朝鮮黨、政府、人民對他本人和中國黨、政府、人民的深厚情誼。

習近平稱，中國共產黨和朝鮮勞動黨同為馬克思主義執政黨。長期以來，中朝兩黨團結帶領兩國人民，在爭取國家獨立和民族解放的崢嶸歲月中休慼與共、生死相依，在社會主義建設的康莊大道上砥礪前行、不懈奮鬥，攜手推動各自黨和國家事業不斷發展，為中朝友誼世代傳承注入強勁動力。

習近平提到，他前不久對朝鮮進行國是訪問，感謝金正恩對此訪作出高規格熱情友好安排。他願同金正恩一道，指導雙方有關部門和地方落實好雙方達成的重要共識，引領中朝關係長期健康穩定發展，推動兩國社會主義事業行穩致遠，更好造福兩國和兩國人民，為地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

7月1日為中共建黨105周年，金正恩當日習近平致電。金正恩在賀電中表示，根據時代要求，朝方願繼續推動朝中友好合作關係不斷向前發展。不斷加強和發展具有悠久歷史根基、以社會主義為核心的朝中友好關係，是朝鮮黨和政府堅定不移的立場。

金正恩提及6月在平壤舉行的朝中領導人會談，形容與習近平舉行的平壤會晤是一個歷史性契機。他稱雙方藉機增進友誼與互信，重申積極推動社會主義建設與傳統友好關係發展的堅定意志，具有歷史性意義。

金正恩表示，黨的領導是朝中關係絕對優勢的可靠保證，並稱他願與習近平一道進一步發揚光大兩黨的共同事業，即社會主義；同時順應時代要求，繼續昇華和發展朝中友好合作關係這一兩國人民的共同財富。

新華社報導，習近平6月8日對北韓進行2天國是訪問，這是他時隔7年再訪平壤，同時是他今年首次出國訪問。習近平在結束此行時曾說，他與金正恩就發展新時代中朝關係達成重要共識，並就維護地區和世界和平穩定深入交換意見。「中朝雙方相互理解更加深刻全面，未來發展方向更加明確清晰。」兩人上一次見面是2025年9月，當時金正恩到北京參加「九三閱兵」。