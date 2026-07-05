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中共105周年黨慶 習近平覆電金正恩：推動中朝關係穩定發展

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
7月1日為中共建黨105周年，北韓領導人金正恩當日致電中共總書記習近平祝賀。圖為2026年6月9日，習近平與金正恩在位於平壤的朝鮮勞動黨中央幹部學校共同種下一株樅樹。新華社
7月1日為中共建黨105周年，北韓領導人金正恩當日致電中共總書記習近平祝賀。圖為2026年6月9日，習近平與金正恩在位於平壤的朝鮮勞動黨中央幹部學校共同種下一株樅樹。新華社

7月1日為中共建黨105周年，北韓領導人金正恩當日致電中共總書記習近平祝賀，並重申推動朝中關係發展，形容兩人近期於平壤會晤為「歷史性契機」，強調將加強兩國互信與友誼。朝中社5日報導，習近平覆電感謝祝賀，並表示願與金正恩一道落實雙方重要共識，引領中朝關係長期健康穩定發展。習近平並指，中國共產黨和朝鮮勞動黨長期在革命與建設歷程中休戚與共，為兩國友誼延續注入動力。

朝中社指，金正恩收到習近平7月1日發來的覆電。習近平在覆電中說，在中國共產黨成立105周年之際，金正恩發來熱情洋溢的賀電，充分體現了金正恩和朝鮮黨、政府、人民對他本人和中國黨、政府、人民的深厚情誼。

習近平稱，中國共產黨和朝鮮勞動黨同為馬克思主義執政黨。長期以來，中朝兩黨團結帶領兩國人民，在爭取國家獨立和民族解放的崢嶸歲月中休慼與共、生死相依，在社會主義建設的康莊大道上砥礪前行、不懈奮鬥，攜手推動各自黨和國家事業不斷發展，為中朝友誼世代傳承注入強勁動力。

習近平提到，他前不久對朝鮮進行國是訪問，感謝金正恩對此訪作出高規格熱情友好安排。他願同金正恩一道，指導雙方有關部門和地方落實好雙方達成的重要共識，引領中朝關係長期健康穩定發展，推動兩國社會主義事業行穩致遠，更好造福兩國和兩國人民，為地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

7月1日為中共建黨105周年，金正恩當日習近平致電。金正恩在賀電中表示，根據時代要求，朝方願繼續推動朝中友好合作關係不斷向前發展。不斷加強和發展具有悠久歷史根基、以社會主義為核心的朝中友好關係，是朝鮮黨和政府堅定不移的立場。

金正恩提及6月在平壤舉行的朝中領導人會談，形容與習近平舉行的平壤會晤是一個歷史性契機。他稱雙方藉機增進友誼與互信，重申積極推動社會主義建設與傳統友好關係發展的堅定意志，具有歷史性意義。

金正恩表示，黨的領導是朝中關係絕對優勢的可靠保證，並稱他願與習近平一道進一步發揚光大兩黨的共同事業，即社會主義；同時順應時代要求，繼續昇華和發展朝中友好合作關係這一兩國人民的共同財富。

新華社報導，習近平6月8日對北韓進行2天國是訪問，這是他時隔7年再訪平壤，同時是他今年首次出國訪問。習近平在結束此行時曾說，他與金正恩就發展新時代中朝關係達成重要共識，並就維護地區和世界和平穩定深入交換意見。「中朝雙方相互理解更加深刻全面，未來發展方向更加明確清晰。」兩人上一次見面是2025年9月，當時金正恩到北京參加「九三閱兵」。

習近平 金正恩 中共 北韓 朝鮮

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