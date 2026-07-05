中俄將舉行「海上聯合-2026」軍演 展開太平洋聯合巡航

中共總書記習近平7月1日在建黨105周年大會上發表講話時強調，強調中國當前「需要時刻準備經受風高浪急，甚至驚濤駭浪的重大考驗」。新華社5日對習近平講話發表社評文章稱，面對外部不確定性與內部發展任務，中共領導必須體現為全面、系統、整體的運作架構，並強調堅持黨中央集中統一領導的重要性，重申「兩個確立」與「兩個維護」，以確保政策方向與治理體系的高度一致。

2026-07-05 09:10