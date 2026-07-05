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中俄將舉行「海上聯合-2026」軍演 展開太平洋聯合巡航

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中俄7月將在青島附近海空域舉行「海上聯合—2026」軍演，圖為2025年8月1日，在俄羅斯海參威軍港，參加中俄「海上聯合—2025」聯合演習的中俄兩國官兵整齊列隊資料照。新華社
中俄7月將在青島附近海空域舉行「海上聯合—2026」軍演，圖為2025年8月1日，在俄羅斯海參威軍港，參加中俄「海上聯合—2025」聯合演習的中俄兩國官兵整齊列隊資料照。新華社

東亞局勢動盪之際，大陸國防部5日宣布，中俄7月將在青島附近海空域舉行「海上聯合—2026」軍演，並於演習後赴太平洋海域進行聯合巡航，屬年度合作計畫內安排，旨在共同應對安全挑戰、維護區域和平穩定。

據新華社報導，大陸國防部網站5日消息表示，中俄海軍將於7月位青島附近海空域舉行「海上聯合—2026」聯合演習。聯演結束後，雙方部分兵力赴太平洋相關海域組織海上聯合巡航。這是中俄兩軍年度合作計畫內安排，旨在攜手應對安全挑戰，共同維護區域和平穩定。

中國海軍2025年8月曾指出，中俄在海參崴與俄方舉行「海上聯合—2025」軍演，為期5天，以「聯合維護戰略通道安全」和「聯合應對西太安全威脅」為主題，前兩天主要在港岸展開，3日起轉入海上聯合演習實施階段。

據了解，中俄海上艦艇編隊將赴海參崴附近海空域組織援潛救生、聯合反潛、防空反導、對海作戰等多個科目演練，並展開「實際使用武器訓練」。演習結束後，中俄雙方還將在西太平洋相關海域組織海上聯合巡航。

東亞局勢近來持續動盪，此前，中俄空軍6月27日再度進行聯合空中戰略巡航，航跡橫跨日本海、東海至太平洋西部空域。日本防衛省統合幕僚監部指，日本航空自衛隊同日緊急出動戰機應對。南韓聯合參謀本部也指，10多架中俄軍機6月27日上午相繼進入南韓東部、南部防識區，期間中俄軍機未進入南韓領空。

大陸央視旗下新媒體《玉淵譚天》6月27日晚間則公布影片稱，中俄兩國空軍27日組織實施聯合空中戰略巡航期間，解放軍「轟-6」轟炸機與俄羅斯「圖-95」轟炸機曾共同飛越宮古海峽。

軍演 演習 大陸國防部 東海 青島

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