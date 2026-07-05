中國大型家庭教會牧師金明日獲釋抵美

遭中國政府關押的錫安教會牧師金明日，已在4日獲釋並抵達美國洛杉磯。據指，護送其登機的中方官員表示，這是5月中旬中美元首「川習會」達成的人道安排，作為美國獨立紀念日的一項善意舉措。

總部在美國的對華援助協會（ChinaAid）4日發布新聞稿，說明上述情況，指金明日4日中午仍身處中國看守所，數小時後即搭機抵達美國。

新聞稿說，此事再次證明國際社會持續不斷的外交努力與人權倡議，能夠為遭受迫害的信仰者帶來真正的希望與自由。

對華援助協會創辦人兼會長傅希秋說：「這是神垂聽眾教會多年禱告的美好見證，也是美國在250週年獨立紀念日最令人振奮的自由故事之一。」

他強調，中國仍有數以千計的家庭教會牧者、天主教神職人員、維吾爾族穆斯林、藏傳佛教徒、法輪功學員，以及其他良心犯仍被非法監禁。「我們懇請川普總統和美國政府繼續把宗教自由及所有信仰良心犯的釋放列為美中對話的重要議題，直到所有因信仰而失去自由的人都能重見天日。」

錫安教會成立於2007年，性質為未註冊的家庭教會，影響力遍及中國40多個城市，擁有總數多達5000人參與的主日聚會。2019年，錫安教會北京主堂遭強制關閉，金明日受到出境控管，自此無法離開中國與家人團聚。

2025年10月，中國錫安教會被大規模抓捕，約30名牧者和教友被警方帶走，包括金明日。其後有18名牧者和教友被廣西北海市檢察院批准逮捕，面臨審判及可能被判最高3年刑期。

此次金明日獲釋前，已有9名被捕牧者與基督徒於6月18日獲准取保候審離開看守所。