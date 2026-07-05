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習近平強調風險考驗 新華社：中共的領導須全面系統整體

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共105周年黨慶活動1日上午於北京人民大會堂舉行，圖為中共總書記習近平觀看禮兵護送該黨「七一勳章」入場。路透
中共105周年黨慶活動1日上午於北京人民大會堂舉行，圖為中共總書記習近平觀看禮兵護送該黨「七一勳章」入場。路透

中共總書記習近平7月1日在建黨105周年大會上發表講話時強調，強調中國當前「需要時刻準備經受風高浪急，甚至驚濤駭浪的重大考驗」。新華社5日對習近平講話發表社評文章稱，面對外部不確定性與內部發展任務，中共領導必須體現為全面、系統、整體的運作架構，並強調堅持黨中央集中統一領導的重要性，重申「兩個確立」與「兩個維護」，以確保政策方向與治理體系的高度一致。

新華社7月5日凌晨1時許發表評論員文章寫道，堅持中共的基本理論、基本路線、基本方略，必須堅持中共的全面領導和黨中央集中統一領導。習近平強調，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，是中國特色社會主義制度的最大優勢，是黨和國家的根本所在、命脈所在，是全國各族人民的利益所繫、命運所繫。

文章指，黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的。黨的領導必須是全面的、系統的、整體的，必須體現到經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和國防軍隊、祖國統一、外交工作、黨的建設等各方面。

文章接著指，事在四方，要在中央。堅持黨的領導，首先是堅持黨中央權威和集中統一領導。新征程上，必須堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，把黨的領導落實到黨和國家事業各領域各方面各環節，確保全黨在思想上、政治上、行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，確保中國社會主義現代化建設正確方向，確保擁有團結奮鬥的強大政治凝聚力、發展自信心，匯聚起齊心協力推進強國建設、民族復興偉業的磅礴力量。

此前，中共7月1日於北京人民大會堂上午舉行慶祝中國共產黨成立105周年大會，習近平在大會上發表長達近41分鐘的講話指出，中國發展正處於「戰略機遇和風險挑戰並存，不確定難預料因素增多的時期，需要時刻準備經受風高浪急，甚至驚濤駭浪的重大考驗」。

習近平說，全黨必須強化憂患意識，堅持底線思維，「發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領」，更好統籌國內、國際兩個大局，統籌發展和安全。提高科學預見變化、及時洞察風險、有效應對挑戰的能力，確保「中華復興號」的巨輪劈波斬浪、行穩致遠。他強調，要健全全面從嚴治黨體系，「以黨的政治建設為統領」，加強黨的各方面建設，「堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰」。

習近平還表示，中共清醒認識到打鐵必須自身硬，高度重視自身建設，「堅決清除一切損害黨的先進性和純潔性的因素、清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒，在革命性鍛造中更加堅強有力。」

習近平 中共 新華社 中國

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