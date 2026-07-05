觀察站／常態侵擾進逼 台灣執法兩難

大陸海警昨天官宣秀山艦編隊接替岱山艦赴台灣東部海域執法巡查，說明台灣這塊水域已被中共船艦「常態化巡航」，未來台灣若採對抗升級，台灣東部水域恐成兩岸高風險衝突地。

海巡署多次宣稱，面對中共侵擾船艦，我海巡採併航監控、強勢驅離作法，還輔以艦上官兵拍攝的影音佐證，意在對國人宣稱，我海巡還能攔截中共公務船、還能掌控這些水域。

但真正維護主權和海洋權益作法，應是不能讓對方隨意進入我專屬經濟區，甚至禁、限制水域，不能讓對方想來就來、愛來就來，執行其所謂的「常態化巡航」。

海巡很辛苦，對中共公務船伴航、喊話、機動轉向、趨前抵近，但這只能說明雙方接近過，難以證明趕走對方。公允的說，判斷是否真的驅離，要看後續航跡，停留時長、任務是否中斷、巡查是否繼續。

從字面解讀「常態化巡航」應是，持續的到現場、持續依法履職，以及即便遭遇壓力仍能控制現場完成任務。

就此來看，中共從六月初的海警岱山艦編隊到四艘大型交通執法船、向陽紅廿二科考船，再到昨天的海警秀山艦編隊持續進入，我東部海域確已被中共船艦「常態化」進出，這相當於我方可能失去掌控這片水域的主動權。

陸委會譴責中共「違法的行為」做再多次還是違法，也不會被國際承認。問題在國際現實往往冷酷無情，日前美英法國駐台機構聯合聲援台灣，譴責中共「假執法，真擴權」，但也僅口惠恐難改變既定事實。九年前菲律賓南海仲裁，王毅稱廢紙一張，如今南海被大陸實控，菲律賓處境更糟。

大陸船艦常態化巡航是對未來東部海域的資源管理、執法和秩序安排，下一步更將涉及巡查權、漁權、乃至開發權。而大陸已警告日菲劃界談判繞不過中國，也別想把「台灣當局」引入劃界進程，台灣已被步步進逼。

賴總統六月下旬主持全社會防衛韌性委員會時裁示，要求強化海上執法能量，落實必要的驅離措施，但此也將極大升高兩岸對撞的風險，台灣正面臨兩難的抉擇。