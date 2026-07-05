台灣東部海域 共艦「常態化」巡查 海巡署雙艦監控

中共海警昨宣布其秀山艦編隊在台灣東部海域「常態化」執法巡查。海巡署回應，已預置「八里艦」及「花蓮艦」併航監控。國安會秘書長吳釗燮則表示，台灣已掌握超過一百一十艘中國軍艦及海警船，數量創下歷史新高。

中共海警局發言人姜略昨天表示，七月四日其海警秀山艦編隊接替岱山艦編隊，繼續位於「中國台灣島」以東海域依法開展執法巡查。姜略指稱，中共海警將「持續加強在中國管轄海域執法巡查，堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

大陸海警秀山艦（舷號二三○五）接替岱山艦赴台灣東部水域「常態化巡航」。圖／截自百度百科

海巡署昨天發布新聞稿指出，嚴密掌握中共海警二三○五「秀山艦」、一四○一「崇明艦」動態，四日上午九時二十五分這兩艘中共海警船均於花蓮港東方五十四浬（限制水域外廿七浬）往外海航行，海巡署已預置「八里艦」及「花蓮艦」併航監控。海巡署表示，將持續採取必要手段，強勢驅離騷擾我國海域的中國船舶。

陸委會強調對中共海警破壞現狀及區域穩定的行為予以強烈譴責，並指「違法的行為」做再多次還是違法，也不會被國際承認。台灣政府將持續與全球民主友盟國家緊密合作，共同捍衛這片海域的航行自由及航道安全。

另據中央社報導，國安會秘書長吳釗燮昨晚在社群平台Ｘ發文指出，中國沿著第一島鏈展開的大規模海上動員，正是其擴張主義的明確訊號。台灣已掌握到超過一百一十艘的中國軍艦與海警船，創下歷史新高。

此前在五月廿八日，日菲元首峰會宣布啟動雙方海域專屬經濟區與大陸棚劃界談判，由於涉及了台灣東部海域，加上我方政府先前表示「肯定」，北京強烈抗議，並於六月一日首度由中共海警岱山艦編隊到台灣東部海域開展執法巡查。

昨天秀山艦編隊接替岱山艦編隊實施「常態化」執法巡查，未來很可能比照福建海警到金門海域的常態化執法巡查模式，即每月都會宣布相關活動。

央視旗下玉淵譚天昨天引述大陸海洋專家楊霄指，「常態化」意味著以連續執法行動宣示主權。近一個月大陸海事海上交通專項執法編隊抵達台灣島東南部海域、自然資源部開展台灣東部海域海洋環境調查，以及海警常態化巡查，「說明我們將持續開展這些行動，讓海域內的每一項活動都更加依法依規、規範有序」。