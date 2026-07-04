陸海警赴我東部海域執法巡查「常態化」 陸官媒：以法止亂的必要之舉

中國海警4日公告，中國海警位中國台灣島以東海域開展常態化執法巡查。大陸官媒指出，升級執法巡查行動為「常態化」，不是主動挑起事端，而是正當防衛、以法止亂的必要之舉，維護包括台灣同胞在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全的必要之舉。

中國海警局新聞發言人姜略今表示，7月4日，中國海警秀山艦編隊接替岱山艦編隊，繼續位中國台灣島以東海域依法開展執法巡查。

央視旗下「玉淵譚天」指出，值得注意的是，相較於上個月的執法巡查發布，這次行動多出了「常態化」的表述。

文中引述海洋專家楊霄分析，「常態化」意味著以連續執法行動宣示主權。海警先後實現釣魚島（我方稱釣魚台列嶼）及其附屬島嶼領海常態化巡航、黃岩島領海及周邊區域常態化執法巡查等。

他並提出數據，2025年，大陸海警在釣魚島巡航天數達357天，彰顯對釣魚島及其附屬島嶼領海擁有的主權。

楊霄並稱，中國海事海上交通專項執法編隊抵達台灣島東南部海域、自然資源部開展我國台灣島以東管轄海域海洋環境調查、海警在台灣島以東海域常態化巡查，說明將持續進行這些行動，讓海域內的每一項活動都更加依法依規、規範有序，為維護國家海洋權益提供堅實支撐。

文中並點名，中國海警依法在台灣島以東海域開展執法巡查，日方不僅不加收斂，還不斷提出抗議，挑釁更甚。面對這種不知悔改的態度，陸方升級執法巡查行動為常態化，不是主動挑起事端，而是正當防衛、以法止亂的必要之舉，也是補位盡責，維護包括台灣同胞在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全的必要之舉。