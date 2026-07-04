大陸海警換艦續巡台東外海 陸委會：「違法行為」做再多次還是違法

中國海警局宣稱「秀山艦」編隊今天接替「岱山艦」編隊，持續在台灣東部海域巡查。陸委會表示，中共在台灣以東海域不存在主權與任何權利。台灣政府對中共海警艦艇違反國際法、破壞現狀及區域穩定的行為，予以強烈譴責，並將積極捍衛國家海洋主權及航道安全。

中國海警局新聞發言人姜略今表示，7月4日，中國海警秀山艦編隊接替岱山艦編隊，繼續位中國台灣島以東海域依法開展執法巡查。並稱中國海警將持續加強在中國管轄海域執法巡查，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

陸委會今天表示，針對中共海警局今日發布訊息，宣稱「海警秀山艦編隊自即日起接替岱山艦編隊，繼續在台灣以東海域依法展開執法巡查」等言論，台灣政府提出嚴正駁斥，並對中共海警破壞現狀及區域穩定的行為，予以強烈譴責。

陸委會說明，中共在台灣以東海域不存在任何主權及相關權利，中共在此海域沒有管轄權，中共所有公務艦艇在此也沒有執法權力。中共所有號稱「執法巡查」的行為，本質上就是違反國際法的擴權並破壞區域穩定。陸委會強調，「違法的行為」做再多次還是違法，也不會被國際承認。

陸委會表示，面對中共升高區域危險的行為，我國海巡署與相關部會，將以實際行動堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全，請國人放心。台灣政府將持續與全球民主友盟國家緊密合作，共同捍衛這片海域的航行自由及航道安全，堅決反制任何以武力或脅迫改變國際秩序的惡劣行徑。