陸海警巡查台灣以東 陸委會：中共破壞區域穩定

中國大陸海警局今天宣稱，繼續在台灣以東海域展開「執法巡查」。陸委會表示，中共在台灣以東海域不存在主權與任何權利，強烈譴責對岸海警艦艇違反國際法、破壞現狀及區域穩定行為。

中國大陸海警局新聞發言人姜略今天上午表示，秀山艦編隊接替岱山艦編隊，繼續在台灣以東海域展開執法巡查。姜略宣稱，「中國海警將持續加強在中國管轄海域執法巡查，堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

大陸委員會（陸委會）今天下午透過新聞稿回應，中共在台灣以東海域不存在任何主權與相關權利，中共在此海域沒有管轄權，中共公務艦艇在此也沒有執法權。中共號稱「執法巡查」，本質上是違反國際法的擴權、破壞區域穩定的行為。

陸委會強調，違法的行為做再多次還是違法，也不會被國際承認。

陸委會提到，對於中共升高區域危險的行為，海巡署與相關部會將以實際行動捍衛國家主權、確保海域安全。政府將持續與全球民主友盟合作，捍衛這片海域的航行自由與航道安全，堅決反制任何以武力或脅迫改變國際秩序的惡劣行徑。