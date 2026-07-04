快訊

飛行中機艙突飄異味！虎航IT281東京回台轉降桃機 消防車待命

高雄知名茶商疑闖紅燈…撞飛超載機車母女4人 男頭部重創送醫不治

張國煒親駕「空山銀」返台 星宇首架藝術機明上午抵桃機

聽新聞
0:00 / 0:00

陸海警巡查台灣以東 陸委會：中共破壞區域穩定

中央社／ 台北4日電
陸委會表示，中共在台灣以東海域不存在主權與任何權利，強烈譴責對岸海警艦艇違反國際法、破壞現狀及區域穩定行為。聯合報系資料照
陸委會表示，中共在台灣以東海域不存在主權與任何權利，強烈譴責對岸海警艦艇違反國際法、破壞現狀及區域穩定行為。聯合報系資料照

中國大陸海警局今天宣稱，繼續在台灣以東海域展開「執法巡查」。陸委會表示，中共在台灣以東海域不存在主權與任何權利，強烈譴責對岸海警艦艇違反國際法、破壞現狀及區域穩定行為。

中國大陸海警局新聞發言人姜略今天上午表示，秀山艦編隊接替岱山艦編隊，繼續在台灣以東海域展開執法巡查。姜略宣稱，「中國海警將持續加強在中國管轄海域執法巡查，堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

大陸委員會（陸委會）今天下午透過新聞稿回應，中共在台灣以東海域不存在任何主權與相關權利，中共在此海域沒有管轄權，中共公務艦艇在此也沒有執法權。中共號稱「執法巡查」，本質上是違反國際法的擴權、破壞區域穩定的行為。

陸委會強調，違法的行為做再多次還是違法，也不會被國際承認。

陸委會提到，對於中共升高區域危險的行為，海巡署與相關部會將以實際行動捍衛國家主權、確保海域安全。政府將持續與全球民主友盟合作，捍衛這片海域的航行自由與航道安全，堅決反制任何以武力或脅迫改變國際秩序的惡劣行徑。

中共 陸委會 海巡署

延伸閱讀

中國海警稱繼續於我東部海域進行執法巡查

中國海警換艦續巡台東外海 海巡八里、花蓮艦併航監控

外交部駁北京 無權對台灣東部海域主張任何權利與管轄權

陸海洋調查船罕見在沖繩久米島西方日本EEZ海域進行科考

相關新聞

中國海警換艦續巡台東外海 陸委會：「違法的行為」做再多次還是違法

中國海警局宣稱「秀山艦」編隊今天接替「岱山艦」編隊，持續在台灣東部海域巡查。陸委會表示，中共在台灣以東海域不存在主權與任何權利。台灣政府對中共海警艦艇違反國際法、破壞現狀及區域穩定的行為，予以強烈譴責，並將積極捍衛國家海洋主權及航道安全。

外媒揭中國秘密訓練俄軍 德國要求與中國駐德大使緊急會談

路透日前引述歐洲官員及文件報導，中國2025年曾秘密為俄羅斯軍隊提供軍事訓練。德國外交部3日表示，已要求與中國駐德大使進行緊急會談，強調任何協助俄羅斯持續對烏戰爭的行為，都將威脅德國安全。

中方代表出席哈米尼葬禮：發展對伊關係的決心堅定不移

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）2月底在美國與以色列空襲時身亡，多國外賓出席哈米尼的官方追悼儀式。全國人大常委會副委員長何維代表中方出席，提到中方發展對伊關係的決心堅定不移，以及中方對伊美雙方簽署諒解備忘錄表示歡迎，希望伊美雙方落實既有成果，保持理性務實。

中國海警換艦續巡台東外海 海巡八里、花蓮艦併航監控

中國海警局宣稱「秀山艦」編隊今天接替「岱山艦」編隊，持續在台灣東部海域巡查。海巡署表示，中國海警2305「秀山艦」、1401「崇明艦」，上午9時25分位於花蓮港東方54浬處，距我限制水域外27浬，正向外海航行，海巡署已派遣「八里艦」及「花蓮艦」併航監控。

中國海警稱繼續於我東部海域進行執法巡查

6月以來，陸方在台灣東部海域動作頻頻，中國海警局新聞發言人姜略今表示，7月4日，中國海警秀山艦編隊接替岱山艦編隊，繼續位中國台灣島以東海域依法開展執法巡查。

中菲工作磋商 中方提一中政策、菲方聚焦處理分歧

中國大陸與菲律賓近期涉南海爭議不斷，中菲代表近日於馬尼拉舉行工作磋商。中方就近期菲方一系列負面動向表達嚴正關切，並稱菲方重申一中政策；菲律賓外交部則強調，雙方重申過外交手段和平處理分歧具有重要價值，將共同推動穩定的菲中雙邊關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。