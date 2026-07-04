中國民族團促法 「長臂管轄」擴張恐釀寒蟬效應

中國「民族團結進步促進法」實施，提供「長臂管轄」依據，透過非法境外追責試圖製造寒蟬效應。學者示警，台灣不受中國管轄，不過必須警惕長臂管轄帶來的自我審查可能發酵。

中國民族團結進步促進法（團促法）1日實施，其以「鑄牢中華民族共同體意識」為核心概念，「維護國家統一和全國各民族團結的義務」成為中華人民共和國公民共同法定責任；這部法律可視作中共「總體國家安全觀」在民族議題上的體現。

台灣也被片面納入團促法條文。

團促法第21條寫道，「國家促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，增進台灣同胞對中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，推動兩岸同胞共同傳承弘揚中華文化，增強同屬中華民族、同是中國人的認識」。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正3日表示，團促法用民族團結外衣包裝強制統一內涵，對台灣強加強制統一法律義務，中共對台法律戰進入新階段，各式兩岸交流活動如果違反促統義務，恐將受到團促法制裁。

「團促法是第一個將台灣納入中共民族工作的法律」，邱垂正提到，中共對台「強制促統」、「非統即獨」，在團促法要求下，沒有消極不配合、不合作、不表態政治態度的空間，支持兩岸維持現狀、支持中華民國也不被允許。

團促法提供長臂管轄依據，引發國際社會關切。團促法第63條規定，「中華人民共和國境外的組織和個人，針對中華人民共和國實施破壞民族團結進步、製造民族分裂行為的，依法追究法律責任」；該條文被視作提供中共延伸境外管轄法律依據。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗今天對中央社表示，團促法第63條將法律適用範圍延伸中國境外，相當於對外宣告，只要是北京認定涉及破壞民族團結等行為，即使發生在中國境外，也會面臨法律追責。

洪浦釗認為，中國對台沒有管轄權、未能執法；不過透過限制入境中國、行政制裁、公開點名、商業施壓等動作也足以構成政治效果，在對岸工作、投資、生活或學者、媒體、民團、公共評論者等經常往返兩岸者，均可能是被施壓鎖定對象。

「中國立這部法律，不是因為它能在台灣全面執法，而是希望透過法律宣示影響境外人士的行為選擇。只要有人因為擔心被點名、限制入境，或影響自己在中國的工作、投資與生活，選擇沉默、避免公開表態或改變原本的行為，法律戰就已經產生效果」，洪浦釗強調。

中央研究院法律學研究所副研究員陳玉潔1日在一場座談會上表示，當北京認定境外組織或個人行為涉及民族分裂、煽動分裂、資助分裂或其他危害國家安全犯罪、其他刑法罪名時，團促法第63條提供連結中國「刑法」與其他刑事法律的境外管轄法律依據。

陳玉潔提醒，中國境外組織與個人的行為被納入管轄、追責，這是重大的長臂管轄擴張；「港版國安法」第38條也有類似規定。長臂管轄最重要的效果不在追捕、起訴、定罪，而是在製造境外寒蟬效應；台灣不受中國管轄，不過必須警惕長臂管轄帶來的寒蟬效應、自我審查可能發酵。

台北地院國安專庭法官許凱傑1日指出，團促法第63條可能成為北京「外溢」處理兩岸問題、「台獨頑固分子」的法律基礎，結合長臂管轄與跨境鎮壓、跨境執法，這將形成一種「累積性」風險，欲達成的效果為讓人自我審查。

陸委會2日在行政院會後記者會指出，團促法傷害台灣主權與尊嚴，將台灣納入中共國內法體系管轄，宣傳強化「台灣是中國一部分」國際論述。中共將更積極運用團促法從事兩岸交流，這將提高台灣在兩岸交流案件的審查管理困難度。

陸委會提到，在團促法下，台灣人被強加「維護民族團結」與促統的法律義務，學者支持台灣主權的言論或人權組織在中國境外批評中共民族政策，恐被扣上「製造民族分裂」、「破壞民族團結」帽子；中共可以透過懸賞通緝、誘騙赴中拘捕、施壓第三國遣返當事人等跨境鎮壓手段「執法」。

行政院長卓榮泰2日在行政院會裁示，將從「預防」、「保護」、「反制」3面向著手反制中國跨境鎮壓，成立行政院層級「跨境鎮壓跨機關協處平台」，整合內政部、法務部、陸委會等機關跨部會力量。

陸委會副主委梁文傑2日在例行記者會上坦言，團促法讓中共多一個法律武器，對於包括台灣在內的境外人士構成跨境鎮壓風險，具體反制措施正在跨部會研議中。

他坦言，涉及國安法制的修法或立法，在目前立法院生態中，「不要說通過了，甚至連要進行審查都很困難」。政府會在現行法律制度下，把行政機關能力做到最大運用，以最有效率方式進行反制動作。

國際社會對於團促法提出的質疑與擔憂，北京予以否認。

國台辦發言人朱鳳蓮2日在例行記者會上強調，團促法是一部維護中華民族根本利益和整體利益的促進型法律，「兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人」。

朱鳳蓮否認團促法造成寒蟬效應、擴大跨境鎮壓等質疑。她說，這是造謠抹黑、編造謊言、故意混淆視聽，目的是煽動兩岸對立對抗，恐嚇台灣民眾。

中國外交部發言人郭嘉昆昨天在例行記者會上回應，「有關國家抱守意識形態偏見，出於政治操弄對中國經濟社會發展和人權治理成就視而不見、以偏概全，惡意詆毀中國民族政策，炮製散播虛假資訊，粗暴干涉中國內政，破壞中國民族團結，中方對此堅決反對」。