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外媒揭中國秘密訓練俄軍 德國要求與中國駐德大使緊急會談

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

路透日前引述歐洲官員及文件報導，中國2025年曾秘密為俄羅斯軍隊提供軍事訓練。德國外交部3日表示，已要求與中國駐德大使進行緊急會談，強調任何協助俄羅斯持續對烏戰爭的行為，都將威脅德國安全。

路透1日報導，根據兩名歐洲官員及路透取得的文件，中國大陸2025年秘密為俄羅斯軍隊提供軍事訓練，是由俄羅斯總統普亭的國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）親自批准，至少有4名俄羅斯與中國將領直接參與。

路透先前曾在今年5月19日引述3家歐洲情報機構消息及內部報告指出，解放軍於2025年底在北京、南京等多地祕密訓練約200名俄軍

德國外交部發言人周五表示，德國已要求與中國駐德國大使舉行緊急會談，原因是有報導指出中國正在訓練俄羅斯士兵。

德國外交部一名消息人士表示，任何使俄羅斯得以繼續對烏克蘭發動侵略戰爭的行為，同樣也威脅到德國的安全，並稱「中國對俄羅斯這場殘酷侵略戰爭所提供的關鍵且日益增加的支持，已直接影響到我們的安全」。

中國駐德國大使館目前並未就此事發表聲明，但此前曾表示，相關指控毫無根據。

據歐洲媒體「Euronews」報導，德國總理梅爾茨本周與愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛三國領袖會面時表示，俄羅斯持續侵犯北約領空，發動網路混合攻擊，並破壞波羅的海海底電纜。莫斯科正測試北約是否團結、是否具有決心。過去四年多來，已經看到俄羅斯修正主義在烏克蘭會造成什麼樣的後果。德國將提高國防支出目標，也將持續支持烏克蘭。

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