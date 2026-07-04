中方代表出席哈米尼葬禮：發展對伊關係的決心堅定不移

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）2月底在美國與以色列空襲時身亡，多國外賓出席哈米尼的官方追悼儀式。全國人大常委會副委員長何維代表中方出席，提到中方發展對伊關係的決心堅定不移，以及中方對伊美雙方簽署諒解備忘錄表示歡迎，希望伊美雙方落實既有成果，保持理性務實。

新華網報導，7月2日至3日，全國人大常委會副委員長何維代表中方出席在德黑蘭舉行的伊朗已故最高領袖哈米尼葬禮。伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）和議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）分別會見何維。

何維表示，中方對哈米尼不幸遇難表示深切哀悼，並稱中伊建交55年來，關係保持平穩健康發展。中方發展對伊關係的決心堅定不移，中伊關係前進的方向不會改變。中方願同伊方一道努力，推動中伊全面戰略夥伴關係行穩致遠。

何維表示，中方對伊美雙方簽署諒解備忘錄表示歡迎，希望伊美雙方落實既有成果，維持停火止戰，保持理性務實，鞏固談判勢頭。中方也希望荷莫茲海峽問題能夠得到妥善處理，希望地區國家和睦相處。

伊方領導人表示，伊方將銘記中方長期以來給予的寶貴支持，願同中方加強溝通和協調。伊方願繼續通過政治外交途徑緩和緊張局勢，根據國際法妥善處理荷莫茲海峽問題，同周邊國家實現睦鄰友好。

除了中國大陸，阿富汗及高加索地區鄰國也傳出都派代表參加葬禮。在美伊談判期間從中斡旋的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）也會出席儀式。