中國海警換艦續巡台東外海 海巡八里、花蓮艦併航監控

中國海警局宣稱「秀山艦」編隊今天接替「岱山艦」編隊，持續在台灣東部海域巡查。海巡署表示，中國海警2305「秀山艦」、1401「崇明艦」，上午9時25分位於花蓮港東方54浬處，距我限制水域外27浬，正向外海航行，海巡署已派遣「八里艦」及「花蓮艦」併航監控。

海巡署指出，已運用聯合情監偵手段掌握兩艘中國海警船動態，將持續監控其航向及活動情形，確保東部海域安全。

針對中國海警稱在台灣東部海域「巡查」，海巡署嚴正駁斥，批評中國藉海上航行從事「假執法、真擴權」的認知作戰，無法改變台灣與中國互不隸屬的事實。

海巡署表示，台灣在東部專屬經濟海域享有主權權利與管轄權，中國對台灣周邊海域沒有主權權利，若中國船舶進一步騷擾我國海域，海巡署將採取必要應處措施，維護國家主權及海域安全。