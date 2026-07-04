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中國海警稱繼續於我東部海域進行執法巡查

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國海警。 圖／中國海警微信公眾號 陳湘瑾
中國海警。 圖／中國海警微信公眾號 陳湘瑾

6月以來，陸方在台灣東部海域動作頻頻，中國海警局新聞發言人姜略今表示，7月4日，中國海警秀山艦編隊接替岱山艦編隊，繼續位中國台灣島以東海域依法開展執法巡查。

姜略表示，6月以來，岱山艦編隊持續在相關海域開展巡邏查證、護漁救援等行動，保障正常航行和作業秩序，維護包括台灣同胞在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全。

他並稱，中國海警將持續加強在中國管轄海域執法巡查，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

6月以來，陸方在台灣東部海域動作頻頻。6月1日，大陸海警岱山艦編隊於台灣東部海域進行執法巡查；6月6日，大陸交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局進行台灣東部海域海上交通專項執法行動；大陸「向陽紅22」科研船再於6月18日航入台灣限制水域調查水文。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮2日稱，大陸海警在相關海域巡查是「依法行使管轄權」，並批評民進黨當局對日本、菲律賓侵權行徑「裝聾作啞」，卻借機散播「台獨」分裂謬論、煽動「反中抗中」，已淪為外部勢力侵害中華民族整體利益的幫凶。

而針對中方發布「關於日菲宣布啟動雙邊海域畫界的法律評論」報告所指，中方主張擁有台灣以東大面積專屬經濟海域及大陸礁層，以及日菲雙方未事先與中方協商，已構成國際不法行為。中華民國外交部嚴正駁斥，重申中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國無權對台灣東部海域主張任何權利與管轄權。

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