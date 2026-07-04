中菲工作磋商 中方提一中政策、菲方聚焦處理分歧

中國大陸與菲律賓近期涉南海爭議不斷，中菲代表近日於馬尼拉舉行工作磋商。中方就近期菲方一系列負面動向表達嚴正關切，並稱菲方重申一中政策；菲律賓外交部則強調，雙方重申過外交手段和平處理分歧具有重要價值，將共同推動穩定的菲中雙邊關係。

大陸外交部亞洲司司長劉勁松30日在馬尼拉與菲律賓外交部部長助理兼亞太司長阿爾費雷斯（Marshall Louis Alferez）舉行工作磋商，並與菲律賓副外交部長艾雷拉-林（Leo Herrera-Lim）會見。大陸外交部在事隔三天後（3日）的深夜才於官網發布新聞稿。

據菲律賓外交部，這次會議的目的是要延續近期菲中外交部磋商及南海雙邊磋商機制的對話成果。上述兩項會議均於3月28日在中國泉州舉行。

據大陸外交部新聞稿，劉勁松表示，中方重視菲方加強對話、改善關係的願望，始終堅持與鄰為善、以鄰為伴。希望菲律賓方重信守諾、言行一致，為推動中菲關係改善創造條件，維護區域合作正確方向。

劉勁松並就近期菲方一系列負面動向表達嚴正關切。

大陸外交部新聞稿並稱，菲律賓在會議中強調高度重視對華關係，並完整重申中菲建交公報涉台表述，承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，充分理解和尊重中國政府關於只有一個中國、台灣是中國領土不可分割的一部分的立場。

新聞稿並稱，菲方願同中方通過建設性的方式管控分歧、避免意外，將以審慎負責態度履行東協輪值主席國職責，不會將雙邊爭議帶入東協會議。

菲律賓外交部的新聞則顯示，雙方在工作磋商中重申，持續對話、維持開放的溝通管道，以及透過外交手段和平處理分歧具有重要價值；同時，在推動對雙方互利且不涉及敏感議題的務實合作方面，也將持續努力。

新聞稿也指出，雙方官員討論如何在今年即將舉行的區域會議前，維持建設性的互動，包括東協及APEC相關的會議。雙方再次重申，將共同推動穩定的菲中雙邊關係，並為維護區域和平環境作出貢獻。

大陸自然資源部下屬機構「中國海洋發展戰略研究所」2日發布報告稱，日本和菲律賓近期宣布將啟動中國台灣島以東海域的專屬經濟區和大陸棚劃界談判，此舉未與中國協商，構成國際不法行為。

該報告並稱，日菲應立即停止推動雙邊海域劃界談判，積極與中國展開協商。並要求日菲「劃界」不得挑戰一個中國原則，警告不得以任何形式將台灣當局引入所謂「劃界」進程，否則將是對一中原則的嚴重挑釁。