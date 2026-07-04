為連通中國 烏總統訪喬治亞提議中吉烏鐵路與高加索的鐵路走廊連接

據俄羅斯衛星通訊社報導，烏茲別克總統米爾濟約耶夫新聞處周五表示，烏茲別克已向喬治亞提出，為向中國運送貨物研究將兩國境內的鐵路走廊連接起來的提議。

米爾濟約耶夫7月2日至3日對喬治亞進行國事訪問。米爾濟約耶夫與喬治亞總理伊拉克利．科巴希澤周五舉行了由兩國代表團參加的會談。

烏總統府發出的通稿稱，「總統（米爾濟約耶夫）對巴庫-第比利斯-卡爾斯鐵路走廊的開通表示歡迎。會談中提出研究把這條走廊與目前正在建設中的中吉烏鐵路連接起來的問題。」會談也重點討論了加強交通運輸和過境互聯互通，以及為充分發揮這一重要領域的合作潛力創造有利條件。

巴庫－提比里西－卡爾斯鐵路（Baku–Tbilisi–Kars railway）自2017年10月31日通車營運，是一條連接亞塞拜然、喬治亞和土耳其的區域鐵路連接項目。依據前述通稿，米爾濟約耶夫總統向利巴希澤提議將這一條鐵路與正在建造中的中吉烏鐵路連接起來。

但巴庫－提比里西－卡爾斯鐵路所處的亞塞拜然、喬治亞位於裹海與黑海共同包圍的高加索地區，與烏茲別克隔著一個巨大的裹海，如果要連接起來，中吉烏鐵路必須先與烏境內的鐵路接軌，再折往南到土庫曼，經伊朗後，再折往北方才能抵達亞塞拜然，接上－提比里西－卡爾斯鐵路這條鐵路。中間至少還涉及土、伊、亞三個國家，必須要這三國點頭。

按烏總統府的新聞稿，烏茲別克領導人即米爾濟約耶夫指出，他此次對格魯吉亞的國事訪問，是烏茲別克斯坦總統二十多年來的首次訪問，對於將烏茲別克斯坦與喬治亞的關係提升到一個新的質量水平具有特殊意義。

通稿稱，雙方討論了擴大在政治、貿易、經濟、投資、運輸、過境、旅遊、文化和人道主義領域的務實合作。

訪問期間，米爾濟約耶夫與喬治亞總統米哈伊爾．卡韋拉什維利和總理伊拉克利．科巴希澤都舉行了會談。但主要的合作項目都是在與科巴希澤的會談中達成共識，雙方並簽署了關於建立戰略夥伴關係的宣言，並交換了一系列旨在深化優先領域合作的雙邊文件。