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陸海洋調查船罕見在沖繩久米島西方日本EEZ海域進行科考

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
圖為日本海上保全廳所在的大樓。 （共同社）
圖為日本海上保全廳所在的大樓。 （共同社）

日本共同社報導，據日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，7月3日上午11點15分左右，在沖繩縣久米島近海專屬經濟區（EEZ）發現中國海洋調查船將類似線纜的物體投入海中。自3月30日以來，中國船在日本EEZ內接連進行疑似是海洋科考的罕見行動。

報導稱，發現調查船的地點是久米島以西約109公里的海域。海保認為這是在進行未獲日方同意的海洋科考，巡邏船透過無線電要求其停止作業。

久米島是位在那霸西方約90公里處，面積只有63平方公里的小島，現有約居民近七千人。而報導所稱的地點則在久米島以西109公里的海域。但報導只提及日巡邏船要求其停止作業，並無下文，似顯示未能促其真地停止作業並離開。

共同社前一天剛報導一則情況完全相反的事件，即日本測量船遭中方海警船制止，日方還為此向中方提出外交抗議。兩者是否有因果關係耐人尋味。

該報導稱，日本海上保安廳2日透露，在沖繩縣魚釣島西北偏北約80公里的專屬經濟區（EEZ）內開展調查活動的測量船「光洋」號被中國海警局船隻反覆要求停止作業。日本政府已透過外交管道向中方提出抗議。中國海警局連續兩天要求日方停止調查。

報導中所稱的沖繩縣魚釣島就是大陸稱為釣魚島、台灣稱為釣魚台的島嶼，亦即釣魚台列嶼中的主島。

報導稱，據海保透露，該船當時正在進行與大陸架相關的基礎性海底調查，1日下午4點20分左右，海警船透過無線電聯繫日方要求其離開。該要求一直持續到晚上8點半左右。 「光洋」號回應稱「正在進行依據國際法的正當調查活動」，並繼續實施調查。

另外，該報導還提及，海警局6月30日也曾要求海保測量船「拓洋號」停止在EEZ內的調查。海保測量船被中國船隻要求停止調查的情況在2010年和2012年也曾出現過。

兩種不同的情境顯示，中日雙方都在對方認定的專屬經濟區海域內進行科考或測量，並且都不理會對方海警或保安船隻的廣播驅趕。而中方船隻在久米島西側海域進行科考，是否是為了回應日方前一天在已由中方實控的釣魚台附近海域進行測量作業，讓日方收斂這類行為，則不得而知。

沖繩 日本 中國

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