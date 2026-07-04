王毅會丹麥國王時稱：21世紀世界最大變化仍將發生在中國

據大陸外交部消息，當地時間2026年7月3日，丹麥國王腓特烈十世在阿美琳堡宮會見大陸外交部長王毅。腓特烈十世表示，兩國關係目前發展動能良好，雙方經貿合作活躍，丹麥王室和他本人願為傳承兩國傳統友好、推動丹中關係進一步發展發揮積極作用。王毅則表示，與國王陛下1986年首次造訪中國相比，中國已經取得歷史性發展成就，這是20世紀發生的最大變化。而21世紀世界最大變化仍將發生在中國。

消息稱，腓特烈十世請王毅轉達瑪格麗特二世女王和他本人對習近平主席的良好祝願，表示丹中交往歷史悠久，兩國人民有著友好情誼。

他說，他曾多次造訪中國，中國發生的巨大發展變化讓他留下深刻美好印象。兩國關係目前發展動能良好，雙方經貿合作活躍，人文交流密切。安徒生童話在中國家喻戶曉，小美人魚雕像2010年首次離開丹麥國土在上海世博會丹麥館展出，受到中國人民的喜愛。丹麥王室和他本人願為傳承兩國傳統友好、推動丹中關係進一步發展發揮積極作用。

王毅表示，丹麥王室多年來保持對華友好交往。瑪格麗特二世女王任內破例兩次對中國進行國事訪問，是首位到訪南京大屠殺遇難同胞紀念館的在任外國元首，體現了對歷史的尊重、對正義的堅守。丹麥友人辛德貝格當年不顧危險、保護許多中國人民生命的義舉，成為中丹友誼的佳話。以史為鑑才能開創未來，不忘過去教訓才能防止走回頭路。

王毅說，與國王陛下1986年首次造訪中國相比，中國已經取得歷史性發展成就，這是20世紀發生的最大變化。目前，中國共產黨帶領中國人民大步邁向中國式現代化，創造了人類文明新形態，推動人類發展進步進入新階段。 21世紀世界最大變化仍將發生在中國。

他表示，中國的發展振興，是世界和平與穩定力量的成長，也將為包括丹麥在內的各國帶來新機會。丹麥在綠色、創新發展方面有獨特優勢，中丹綠色聯合工作方案已成為雙邊合作亮點，也為國際合作樹立了標竿。中方願同丹方進一步強化綠色經濟、創新發展、人工智慧等新興領域合作，密切人文交流，增進兩國人民友誼。希望丹麥王室繼續為中丹友好發揮引領作用。

訪問期間，王毅也於當地時間7月2日，與丹麥外交大臣拉斯穆森舉行了會談。