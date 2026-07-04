宏都拉斯外長駁與台復交 陸外交部讚賞

三年前與我斷交的宏都拉斯，半年前該國舉行總統選舉，媒體報導選前該國候選人、現已當選總統的阿斯夫拉稱其當選後會與中華民國復交，不過宏都拉斯外長近日已稱與我沒有接觸，復交一事恐告吹。對此，大陸外交部昨天表示讚賞，並稱雙邊關係在一個中國原則基礎上快速發展，務實合作取得豐碩的成果。

昨天在大陸外交部記者會上，有媒體提問近日我外交部長表示正同宏都拉斯接觸，推進復交。巴拉圭總統貝尼亞訪問台灣時表示鼓勵宏都拉斯關注巴拉圭同台灣的夥伴關係。但近日，宏都拉斯外長阿圭羅表示，宏方已就台宏接觸說法闢謠，重申雙方沒有接觸。

對此，大陸外交部發言人郭嘉昆昨天表示，「我們對阿圭羅外長的積極涉華表態表示讚賞」。

他稱，一個中國原則是國際社會普遍共識、國際關係基本準則，是國際大義、人心所向、大勢所趨。「台當局逆勢而動，一切台獨分裂行徑注定將是徒勞的，只會自取其辱」。

他說，事實充分證明，中宏建交符合兩國和兩國人民根本和長遠利益。中方願在一個中國原則基礎上，推動中宏關係不斷向前發展，更好惠及兩國人民。

我外交部發言人蕭光偉六月卅日已嚴正駁斥陸方，並稱中國大陸以虛假承諾與空洞口號騙取宏都拉斯外交轉向，但卻使宏國面臨產業急速崩潰、人民嚴重失業及雙邊貿易失衡，「這才是真正的欺世謊言」。