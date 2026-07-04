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紐約聯合國總部外 藏獨人士自焚亡

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

一名藏獨人士二日在紐約聯合國總部外自焚，流亡藏人政府網站官員稱，大陸一日通過的「民族團結進步促進法」將進一步削弱西藏獨特的語言、文化和宗教傳統，對西藏民族身分認同及文化傳承構成嚴重威脅。

大陸外交部昨天在例行記者會上，路透記者提問，一名西藏獨立運動人士在紐約聯合國總部門前自焚身亡。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，「我們注意到有關報導，相信有關國家會按照本國法律處理」。郭嘉昆強調，西藏自古以來就是中國領土不可分割的一部分。

流亡藏人媒體「西藏之聲」三日報導，西藏運動人士洛嘎．讓贊在聯合國總部外透過直播發表支持西藏獨立訴求後自焚抗議。相關影片顯示，他全身被包覆在火球中，最後倒下，身旁有藏獨旗幟「雪山獅子旗」。

德國之聲引述紐約警方稱，當地時間二日下午六點半左右，警方獲報後在聯合國總部附近發現一名五十二歲男子全身嚴重燒傷，送醫後不治。紐約地方媒體amNewYork報導，讓贊是一名優步（Uber）司機，當天手持西藏旗幟前往現場。

另據流亡藏人政府網站消息，其司政（流亡政府領導者職稱）邊巴次仁六月廿九日應邀出席「藏中關係國際研討會」演講時對大陸近期通過的「民族團結進步促進法」表達了嚴重關切。

他指出，這項法案將進一步削弱西藏獨特的語言、文化和宗教傳統，對西藏民族身分認同及文化傳承構成嚴重威脅，並加劇中國大陸政府推行同化政策的趨勢。

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聯合國 西藏 外交部 藏獨 紐約

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