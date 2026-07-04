民族團結法生效 邱垂正：陸對台法律戰邁新階段

大陸七月一日上路的民族團結進步促進法，引發美國與歐盟關切。陸委會主委邱垂正昨天則說，中共對台法律戰進入新階段，未來政府在管理兩岸交流「成本會特別高，衝突對立也是在所難免」，反制作為要從公務人員教育訓練開始。

據德國之聲，歐盟發言人七月二日在一份聲明中表示，新法規可能會進一步限制少數民族在文化、語言和宗教方面的權利。歐方也對該法規的域外適用表示關切。

另據中央社，美國國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式回覆中央社記者表示，這項「有問題的」法律向個人、機構和組織（包括中國境外者）強加廣泛的義務，要求積極推動中共的「民族團結」議程，否則將面臨中國當局報復。

針對美國和歐盟對上述法律的關切，大陸外交部發言人郭嘉昆昨天在例行記者會上答問時表示，「有關國家抱守意識形態偏見，出於政治操弄，對中國經濟社會發展和人權治理成就視而不見，以偏概全，惡意詆毀中國民族政策，炮製散播虛假信息，粗暴干涉中國內政，破壞中國民族團結，中方對此堅決反對」。

郭嘉昆說，大陸敦促有關國家尊重基本事實，停止散布謊言，停止炒作所謂民族問題、干涉中國內政。

陸委會主委邱垂正昨天接受廣播媒體訪問時表示，這部法律可以說是用民族團結的外衣包裝強制統一的內涵。對所有台灣人民而言，這個是強加強制統一的法律義務。

他表示，過去中共二○○五年「反分裂國家法」最主要是反對台獨的，現在這個法律出來，可以說中共對台的法律戰進入到一個新的階段。也就是說從反對台獨，強制統一的一個進階的階段。

他說，兩岸交流最主要是去統戰化、去政治化、去風險化。如今促統被中共視為法律義務，所有交流都要有促統的任務，所以這個就變成會「非常的對立、非常的衝突」。所以未來我們（陸委會）在管理兩岸交流「成本會特別高，衝突對立也是在所難免」。

國台辦發言人朱鳳蓮前天已回應，陸委會對此法的有關說法完全是造謠抹黑，故意混淆視聽，編造所謂風險恐嚇台灣民眾，製造「寒蟬效應」。