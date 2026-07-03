大陸與蒙俄舉行副外長磋商 籌備三方政府首腦會晤

大陸、蒙古與俄國三方2日在烏蘭巴托舉行副外長磋商，來自蒙古與俄羅斯的消息指出，此次磋商就「三國政府首腦會晤籌備工作」以及高層達成的各項共識實施情況做了通報，相關高層接觸可能在今年舉行。

據大陸外交部官網消息，7月2日，大陸外交部部長助理劉彬與俄羅斯外交部副部長魯登科、蒙古外交部副部長阿瑪爾圖布辛在烏蘭巴托舉行「中俄蒙三國副外長磋商」。劉彬表示，在三國元首戰略引領下，中俄蒙三方合作展現積極穩健發展勢頭，經貿投資、互聯互通等重點領域合作持續推進。大陸願同俄、蒙兩方一道，進一步鞏固政治互信，不斷拓展三方合作的深度和廣度，用更多合作成果惠及三國人民，助力各自發展振興。

消息指出，俄、蒙兩方高度評價三方合作取得的積極成果，表示願以三國元首共識為遵循，推動三方合作不斷邁向更高水平。

另外，蒙通社引述蒙古官方消息指出，第七次蒙中俄副外長級磋商會議於7月2日在烏蘭巴托舉行。會議期間，三方就蒙中俄傳統友好關係、三方合作現狀及未來發展前景方面深入交換了意見，並就「三國政府首腦會晤籌備工作」以及高層達成的各項共識實施情況做了通報。

同時，三方還圍繞《蒙中俄經濟走廊建設規劃綱要》的落實情況，以及鐵路、公路、過境運輸、物流、能源基礎設施項目、區域合作、東北亞安全、聯合國及其他國際組織框架下的合作、「烏蘭巴托對話」倡議以及上合組織框架內的相關進程等廣泛問題深入交換了意見。

值得一提的是，三方還就俄羅斯經蒙古國向大陸輸送天然氣管道項目，以及經濟走廊框架下實施的其他重點合作項目的進展情況交換了訊息。三方一致認為，此次會議務實高效，並同意加強合作，以提高合作實效，推進經濟走廊框架下各項專案和計畫的實施，以及為地區和平與可持續發展作出積極貢獻。

俄羅斯衛星通訊社也引述俄羅斯外交部官網消息稱，俄中蒙三國2026年可能舉行高層及高級別三邊接觸。除了詳細討論了2026年的未來三邊政治接觸日程，包括高層和高級別接觸，磋商期間還審議了「俄蒙中經濟走廊」建設規劃及合作發展路線圖的執行情況。

公開資料顯示，大陸、俄國與蒙古三方，自2014年塔吉克首都杜尚別舉行首度會晤以來，建立起元首會晤機制，至去年9月已舉行過七次會晤。至於三方總理則於2024年10月16日首度會晤。

當時大陸總理李強、俄羅斯總理米舒斯京、蒙古國總理奧雲額爾登藉由在巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德舉行的上合組織政府首腦會晤期間，舉行中俄蒙三國總理會晤，李強表示，中俄蒙三國地理相鄰、命運相依，三方開展合作具有獨特的地緣優勢、扎實的民意基礎。大陸願同俄蒙兩方以三國元首共識為根本遵循，著力落實三方合作中期路線圖，加強發展戰略對接，深化政策溝通協調，推動三方合作更加深入、更可持續、更有成效，打造鄰國友好交往、互利共贏的典範。大陸願同俄蒙兩方聚焦中蒙俄經濟走廊下重點合作，深化在上海合作組織等平台多邊協作，分享發展機遇，共享發展成果，維護共同利益，攜手續寫中俄蒙三方合作新篇章。