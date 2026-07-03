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藏獨人士紐約自焚抗議身亡 北京：西藏自古是中國一部分

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆3日回應藏獨人士在紐約自焚，表示西藏是中國一部分。圖為郭嘉昆先前主持記者會。路透
大陸外交部發言人郭嘉昆3日回應藏獨人士在紐約自焚，表示西藏是中國一部分。圖為郭嘉昆先前主持記者會。路透

近日一名藏獨人士在紐約自焚，大陸外交部對此回應稱，西藏自古以來就是中國領土不可分割的一部分。

在3日下午的記者會上，路透社提問，一位西藏獨立運動人士在紐約聯合國總部門前自焚身亡，對此大陸外交部發言人郭嘉昆表示，我們注意到有關報導，相信有關國家會按照本國法律處理。他強調，西藏自古以來就是中國領土不可分割的一部分。

流亡藏人媒體「西藏之聲」3日報導，西藏運動人士洛嘎．讓贊在聯合國總部外透過直播發表支持西藏獨立訴求後，自焚抗議。相關影片顯示，有一人全身被包覆在火球中，最後倒下，身旁有藏獨旗幟「雪山獅子旗」。德國之聲引述紐約警方稱，當地時間下午6點30分左右，警員接到緊急報警電話後，在聯合國總部附近發現一名52歲男子全身嚴重燒傷。他被送往紐約市貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital），後被宣布死亡。

國際聲援西藏運動組織統計稱，2009年至2022年間，約有150名藏人自焚，其中流亡期間自焚者有10人。

另據流亡藏人政府網站消息，其司政（流亡政府領導者職稱）邊巴次仁於 6 月 29 日應邀出席「藏中關係國際研討會」閉幕式並發表演講，強調堅持「中間道路」政策和持續推動恢復藏中對話的重要性。

邊巴次仁在研討會上上發表講話時，全面回顧了當前藏中關係的發展現狀，重申「中間道路」理念在當前形勢下依然具有重要的現實意義，並強調持續開展建設性對話，是推動「圖伯特問題」實現和平、公正、互利解決的唯一可行途徑。

此外，邊巴次仁還對大陸近期通過的「民族團結進步促進法」表達了嚴重關切。他指出，這項法案將進一步削弱西藏獨特的語言、文化和宗教傳統，對西藏民族身份認同及文化傳承構成嚴重威脅，並加劇中國大陸政府推行同化政策的趨勢。

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藏獨 紐約 北京

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